La actriz española protagoniza un thriller psicológico, basado en una historia real. Enterate acá de qué se trata y mirá el tráiler de la miniserie de Netflix.

La miniserie de Netflix que protagoniza Úrsula Corberó y es una historia real

Netflix renueva su catálogo semana tras semana. La plataforma de streaming busca llegar a nuevos públicos, con historias de ciencia ficción o basadas en la vida real. En los últimos días, una producción de 2023 es furor y está entre lo más visto.

Se trata de «El cuerpo en llamas«, una miniserie protagonizada por Úrsula Corberó, la actriz que encarnó a Tokio en «La casa de papel». En esta ocasión, la estrella española interpreta a Rosa, una agente de policía involucrada en una relación sentimental prohibida que se convierte rápidamente en una red de engaños, violencia y secretos. Junto a Quim Gutiérrez, que encarna a su colega Albert, se ven arrastrados a un escenario donde las tensiones personales superan cualquier límite profesional.

El punto de inflexión llega cuando aparece un cuerpo calcinado en el interior de un coche abandonado en las afueras de Barcelona. Ese hallazgo marca el inicio de una investigación que se convierte en un rompecabezas judicial y mediático.

Netflix: ¿Cuál es la historia real de «El cuerpo en llamas»?

La miniserie está basada en el conocido «Crimen de la Guardia Real«, ocurrido en mayo de 2017. Pedro Rodríguez, miembro del cuerpo policial, fue hallado muerto a las afueras de Barcelona. El caso conmocionó a toda España, ocupó portadas durante varios meses y derivó en un proceso judicial lleno de giros inesperados.

Durante el juicio, los protagonistas del crimen se enfrentaron con versiones contradictorias que cautivaron el interés social. Vale destacar que Rosa Peral, acusada y culpable, trató que la serie no saliera a la luz, pero su pedido fue rechazado.

Netflix: ¿Cuántos episodios tiene «El cuerpo en llamas»?

«El cuerpo en llamas«, la miniserie protagonizada por Úrsula Corberó, cuenta la historia real de Rosa Peral y Albert López, los asesinos de Pedro Rodríguez en el recordado caso del «Crimen de la Guardia Real».

La producción española tiene un total de ocho episodios, en los cuales se plantean diferentes interrogantes sobre los límites del deseo, los celos y la traición, mientras expone cómo un vínculo sentimental prohibido puede escalar hasta la tragedia. Vale destacar que la miniserie no tiene segunda temporada, ya que la historia se culmina al final del último capítulo.