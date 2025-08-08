Murió Carlos, el padre de Fabián Cubero: el duro momento que atraviesa el ex de Nicole Neumann

Tras iniciar una nueva demanda contra Nicole Neumann por no poder compartir con sus hijas las vacaciones de invierno, Fabián Cubero recibió una triste noticia desde Mar del Plata, su ciudad natal. Según informó el periodista Fede Flowers, Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero, murió este viernes por la mañana.

Murió Carlos, el papá de Fabián Cubero

“Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián”, informó el periodista, que luego agregó que Mica Viciconte estaba en Telefe por salir al aire en “Ariel en su Salsa” cuando recibió la triste noticia. Los últimos días los habría pasado hospitalizado debido a una descompensación que sufrió.

“En este momento, tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata. Ella estaba en Telefe a punto de entrar al aire, recibió la noticia y se fue. Aún no trascendieron más detalles”, contó Flowers.

El sitio El Marplatense informó que Carlos Cubero será velado en Casa Piovano (3 de febrero 3636) de 17 a 23 horas.

Fabián Cubero habló del incumplimiento de Nicole Neumann

Un nuevo capítulo judicial se abrió días atrás, cuando en LAM (América TV) se leyó un documento preparado por el equipo legal de Fabián Cubero contra su ex Nicole Neumann. En él se señalaba que la modelo no devolvió a tiempo a las niñas para que pudieran estar con su padre.

El propio Fabián fue quien explicó lo ocurrido en diálogo con A la Tarde (América TV). “Lo están llevando adelante los abogados. Hubo un grave incumplimiento, no se hizo lo que se tenía que hacer”, adelantó el título Cubero sobre lo que ocurrió.

Con información de NA