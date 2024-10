Roberto García Moritán habló sobre Pampita y Martín Pepa tras salir de la clínica de rehabilitación

La escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán suma un nuevo capítulo luego de que el ex Ministro de Desarrollo Económico saliera de la clínica de rehabilitación en la que se internó para “desestresarse”, mientras la modelo rehace su vida. El ex funcionario habló con un móvil de Intrusos a días de abandonar el Centro Adventista Vida Sana en Entre Ríos, la misma clínica donde se internaron Chano y Diego Maradona.

¿Qué dijo Roberto García Moritán sobre Pampita y Martín Pepa?

“Estoy espectacular, me siento bien. Me vino bien, hice todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular, estoy muy contento”, dijo sobre su paso por la institución.

El ex marido de Pampita reveló cuáles serán sus nuevos pasos al renunciar de su cargo como ministro: «Tengo algunas propuestas. Voy a retomar y ser parte del directorio de Asociar, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé hace unos años».

Ante la consulta sobre su ex pareja y su supuesta nueva relación con un polista, el ex funcionario optó por no opinar del tema: «No hablé nunca de Carolina, es la madre de mi hija. Estoy solo, feliz, estoy muy bien».

«Ella es una mujer responsable, inteligente y decide. Cada uno decide», reconoció y aclaró que no estaba enterado de la amistad entre Pampita y Martín Pepa, pero que “para nada” fue uno de los causantes de su separación.