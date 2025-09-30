Milett Figueroa, tras su separación de Tinelli: «Estoy muy tranquila»

Milett Figueroa fue a la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión 2025 por su terna como jurado del Cantando 2024 y, durante una charla con Mujeres Argentinas, se refirió a su separación de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa: «El amor está, las parejas discuten»

«Estoy muy contenta, muy feliz. La verdad que contenta porque la experiencia es hermosa. Yo, como les dije, siendo peruana, para mí es un honor ya estar nominada», expresó Milett.

«La verdad que yo estoy muy bien, estoy muy tranquila, estoy muy enfocada también en lo que viene, que es mi trabajo y bueno, con Marcelo estamos muy bien, estamos hablando muy bien. A la mañana él ya aclaró lo que había pasado, pero felizmente, todos los que tienen pareja entienden que hay discusiones entre las parejas y todo bien. Estamos bien, estamos conversando. No hay título, estamos conversando», aclaró Figueroa.

«El amor está, las parejas discuten y lo más gracioso fue que ni siquiera discutimos por algo de nosotros como pareja, sino algo de algo laboral que no estábamos de acuerdo en algunas cosas», detalló.

«Me sorprendí también, o sea, anteriormente hemos discutido y no se ha no se había expuesto esto», remarcó la actriz, que no descarta una posible reconciliación.

Por último, le consultaron por la posibilidad de que Tinelli estuviera saliendo con Sabrina Rojas y ella respondió: «¿Qué te puedo decir? La la he visto alguna vez, sí, pero es divina, es una bomba».