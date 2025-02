Mirtha Legrand cumple 98 años: tres polémicos momentos de la diva en la televisión

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, cumple hoy 98 años y hace honor a una trayectoria inigualable mundialmente con 80 años de carrera y 57 con su ciclo de almuerzos, la diva se convierte cada día en una leyenda del espectáculo.

Dueña de frases icónicas que acompañan a la cultura general como “Este programa trae suerte”, “como te ven, te tratan”, “Así no” y “Carajo, mierd…”, la “Diva de los almuerzos” continúa como una de las figuras de la pantalla chica tras superar diversas adversidades.

Así como la pandemia marcó un antes y después en varios ámbitos, Mirtha debió transitar, además, otras dificultades: en 2019 fue sometida a una cirugía cardíaca, en la que le colocaron stents para tratar afecciones en sus arterias. Sin embargo, lo superó de la mejor manera y progresivamente, retomó su labor.

Cómo llegó Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand nació en la ciudad santafesina de Villa Cañás y con sólo 14 años debutó en su primera película, Los martes, orquídeas de Francisco Mugica y logró trabajar en casi 30 películas durante la “época de oro” del cine nacional.

Mientras filmaba “Cinco besos” en 1945, Legrand conoció al director francés Daniel Tinayre, con quien contrajo matrimonio el 18 de mayo de 1946. Dos y tres años más tarde tuvieron a sus dos hijos, Marcela y Daniel Tinayre.

Sin embargo, fue en la televisión donde Mirtha alcanzó su máxima popularidad. En 1968, estrenó Almorzando con Mirtha Legrand, un programa que marcó un hito en la historia de la televisión argentina.

A lo largo de los años, Mirtha convirtió sus almuerzos en un escenario donde se sentaron figuras de todos los ámbitos: artistas, políticos, intelectuales, y empresarios. Su estilo de conducción, que combinaba elegancia, perspicacia y un toque de ironía, la posicionó como una de las conductoras más queridas y respetadas del país.

Mirtha Legrand: tres momentos polémicos de la diva en la TV

Entre las reuniones que encabeza Mirtha Legrand se consolidó un estilo, incluso, criticado. Preguntas incómodas o hasta un poco fuera de lugar que generaron testimonios que dieron la vuelta al mundo. Entre los momentos épicos se destaca el caso de Yiya Murano, “la envenenadora de Monserrat”, a quien le preguntó si quería comer las masitas que ella misma había llevado al programa.

Años más tarde, en un encuentro con Fernando Peña, el actor y periodista sacó un arma que se encontraba debajo de la mesa y le apuntó a la conductora. «Ahora te voy a pegar un tiro», dijo. Legrand quedó completamente paralizada y no respondió ante los dichos del artista.

En cuanto a los momentos con personas que son o fueron parte de la comunidad LGBT, se puede recordar el encuentro con Cris Miró, a quien la diva insistió en cuestionarle su género: “No sé cómo tratarte, Cris. Te digo la verdad: señorita, señor, no sé”, y el caso de Flor de la V a quien con solo 20 años Mirtha señaló: “Ay, mirá lo que es, si no fuera porque no tiene cadera, no te das cuenta de que no es mujer”.

Mirtha recibió a ocho presidentes en su mesa, inclusive a Javier Milei que, allí, se conoció con su exnovia, la actriz Fátima Flórez. Pero, como si fuera poco combinar política y almuerzos, Legrand almorzó con Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Además, la conductora se reunió con un gran abanico de reconocidas figuras nacionales e internacionales, entre políticos, periodistas y artistas, entre otros.

