Pampita se sinceró sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos»

Tras el inesperado anuncio de su separación el mes pasado, Pampita y Martín Pepa volvieron a apostar por el amor que se tienen y retomaron su relación desde cero. La modelo fue vista durante el fin de semana en uno de los partidos del polista, apoyándolo desde la tribuna y reconfirmando su rol como su pareja.

Pampita habló de su vuelta con Martín Pepa: “Estamos empezando de cero con mucha ilusión”

En diálogo con LAM, la modelo se sinceró sobre su reconciliación y expresó su felicidad de volver a estar en pareja: “El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión”.

Sobre las versiones que circularon cuando anunció su separación, Pampita desestimó los rumores de infidelidad de parte de Pepa y reveló el verdadero motivo que atormentaba a la pareja: “Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo”.

Finalmente, contó cómo fue retomar el contacto que habían abandonado en el momento que decidieron separarse y cómo sus sentimientos los volvieron a unir.

«No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas», cerró.