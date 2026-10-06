Mirtha Legrand sigue internada, pero no se desconecta de su programa: qué le dice a Juana Viale

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero ni siquiera su recuperación logró alejarla por completo de la televisión. A los 99 años, la histórica conductora sigue atentamente La Noche de Mirtha desde su habitación y después hace sus propias observaciones sobre lo que ocurrió al aire.

El detalle fue revelado por Juana Viale, quien continúa reemplazando a su abuela al frente del ciclo de El Trece y contó cómo son actualmente los días de Mirtha mientras avanza con su recuperación.

Según informó La Nación, la conductora permanece internada desde el 18 de septiembre y el último parte médico difundido por el Mater Dei confirmó que evoluciona favorablemente y continúa progresando con su rehabilitación kinesiológica.

Mirtha Legrand mira su programa y después opina

Durante la emisión del sábado, Juana llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela y reveló un detalle que muestra hasta qué punto Mirtha continúa conectada con su trabajo.

La Chiqui mira La Noche de Mirtha desde el sanatorio y, una vez terminado el programa, conversa con su nieta sobre lo que vio.

“Después me viene la bajada de línea”, contó Juana entre risas cuando habló de las devoluciones que recibe de su abuela.

Ante la curiosidad de los invitados por saber qué tipo de comentarios le hace, Viale evitó entrar en detalles y aseguró que se trata de “cosas lindas”.

La escena deja en evidencia que, pese a llevar más de dos semanas internada, Mirtha conserva intacto su interés por el ciclo que lleva su nombre y sigue de cerca lo que sucede en la pantalla.

Cómo está Mirtha Legrand y qué dice el último parte médico

El lunes 5 de octubre, el Sanatorio Mater Dei difundió una nueva actualización sobre la salud de la conductora.

Los profesionales confirmaron que Mirtha sigue evolucionando favorablemente, permanece en una habitación común y continúa avanzando en su rehabilitación kinesiológica.

La conductora había ingresado nuevamente al sanatorio el 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior por un cuadro respiratorio.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para que pueda regresar a su casa ni tampoco para su vuelta a la televisión.

El Mater Dei anticipó que, si no aparecen cambios en su evolución, el miércoles 7 de octubre se difundirá un nuevo parte médico.

Juana Viale reveló cómo está Mirtha de ánimo

Más allá de la evolución clínica, Juana también habló sobre un aspecto menos conocido de la recuperación de su abuela: cómo atraviesa emocionalmente una internación que ya lleva varios días.

La conductora explicó que Mirtha está mejorando “momento a momento, día a día” y reconoció que, en cuanto al ánimo, “tiene sus días”.

Mientras los médicos mantienen la cautela y priorizan su recuperación antes de definir el alta, hay algo que parece no haber cambiado: Mirtha continúa pendiente de la televisión, de su histórica mesaza y de cada detalle de su programa, incluso desde la habitación del sanatorio.