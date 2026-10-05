«En habitación común y progresando»: qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Este lunes 5 de octubre 2026, el equipo directivo del Sanatorio Mater Dei emitió un parte médico oficial actualizado sobre el estado de Mirtha Legrand, quien permanece hospitalizada desde el pasado 18 de septiembre a raíz de una afección respiratoria.

El documento institucional, refrendado por la máxima autoridad asistencial del establecimiento privado de Palermo, confirmó que Mirtha Legrand, la conductora de 99 años, continúa alojada en una habitación de cuidados generales, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos clínicos y profundizando sus ejercicios motores cotidianos.

Mientras tanto, su entorno familiar y los especialistas coordinan las pautas que definirán su eventual retorno domiciliario.

Qué confirmó el Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

El reporte sanitario de este mediodía ratificó la estabilidad integral del cuadro de Mirtha Legrand, disipando versiones de retrocesos en su evolución intrahospitalaria:

«La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica; desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido«, comunicó el escrito oficial firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del nosocomio.

Mirtha Legrand: parte médico del Sanatorio Mater Dei.-

Asimismo, la institución sanitaria precisó que, de no suscitarse imprevistos de último momento, se difundirá una nueva evaluación formal el próximo miércoles 7 de octubre 2026, manteniendo la política de cautela que caracterizó a los reportes previos emitidos a finales de septiembre.

La permanencia de la diva en sala convencional, bajo monitoreo de nutricionistas, clínicos y kinesiólogos, apunta a consolidar su capacidad ventilatoria antes de fijar una fecha definitiva de egreso, buscando blindar su organismo frente a cualquier posible recaída estacional.

La rutina con Juana Viale y el ánimo de Mirtha Legrand frente a la pantalla de El Trece

Acompañada de forma permanente por su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho y Juana Viale, y su bisnieta Ámbar de Benedictis, la vida diaria de Mirtha Legrand mantiene una estrecha sintonía con la producción de sus programas en El Trece.

Desde la clínica, la legendaria presentadora supervisa cada fin de semana las emisiones que encabeza provisionalmente Juana, quien durante la apertura de la mesa del último sábado 3 de octubre 2026 compartió detalles sobre el temperamento de su abuela:

«Está bien, mejorando momento a momento, día a día, ya está en un cuarto común; tiene sus días, como su carácter«, relató entre risas ante las cámaras, antes de enviar un saludo al centro asistencial.

Esa vitalidad anímica, manifestada en las observaciones minuciosas que transmite sobre la puesta al aire del ciclo, convive con un plan de ejercicios físicos regulares que la paciente ejecuta dos veces por jornada, permitiéndole conservar tono muscular y ventilación pulmonar adecuada mientras cumple la etapa final de observación postratamiento.