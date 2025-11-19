Escándalo judicial: el ex chofer de Mirtha Legrand inició el juicio tras denunciar despido ilegal

Comenzó el juicio de Marcelo Campos, el histórico chofer de Mirtha Legrand, quien denunció a la conductora por despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años. Según pudo saber Noticias Argentinas, el pasado viernes se cerró la etapa de conciliación y se dio inicio formal al proceso judicial.

La información fue confirmada por Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV):

“Comienza el juicio con su ex chofer. La semana pasada hubo dos audiencias, una el lunes y otra el viernes. En ambas, la jueza propuso pagar todo lo que reclama Marcelo, menos las multas”, detalló.

«Cobraba menos de lo que correspondía»: el ex chofer de Mirtha Legrand inició juicio

Bremer amplió que la magistrada le indicó a los abogados de la conductora, del estudio Funes de Rioja, que abonen “lo elemental: los años adeudados, el mes por año trabajado y algunos ítems adicionales”.

Sin embargo, la parte denunciante rechazó la propuesta. El abogado de Campos aseguró que el monto ofrecido era muy inferior al reclamo original:

“Nosotros pedimos una cifra mucho mayor. No estamos de acuerdo”, expresó.

Para la defensa del chofer, hay una suma que “les corresponde y no está siendo contemplada por la jueza”. Con esto, la etapa de conciliación quedó cerrada el viernes y desde hoy se abre la instancia de testigos.

La denuncia de Marcelo Campos a Mirtha Legrand

El escándalo estalló en septiembre, cuando Campos —quien acompañó a Mirtha durante más de 30 años— presentó una denuncia formal acusando a la diva de despido ilegal, mal encuadramiento laboral y salarios muy por debajo de lo correspondiente.

De acuerdo con lo que trascendió en los medios, el chofer estaba registrado en un gremio de publicidad, cuando debería haber estado inscripto en el gremio correspondiente a su actividad profesional.

Según informó Bremer, “Marcelo cobraba supuestamente 700 mil pesos por mes, pero debería haber cobrado 2 millones”, debido a que su salario estaba encuadrado en un convenio donde se paga menos.