Misión cumplida: Marcos Giles llegó a Bariloche a dedo y recaudó más de 6.000 dólares para combatir los incendios en la Patagonia

Lo que comenzó como un desafío incierto en las rutas nacionales terminó en un éxito solidario rotundo. Marcos Giles, el influencer conocido como «El Mito», completó su viaje a dedo desde la Capital Federal hasta Bariloche, logrando unir los más de 1.500 kilómetros con un único objetivo: recaudar fondos para los brigadistas y las zonas afectadas por los incendios en el sur.

Finalizó la travesía, acá lo recaudado, gracias a ustedes❤️ pic.twitter.com/yp0hlAe7Wj — marcosgiles12 (@marcosgiles122) February 15, 2026

Una cifra récord para la emergencia ígnea en la Patagonia

Tras días de transmisión ininterrumpida a través de la plataforma Kick, el streamer confirmó que logró reunir 6.000 dólares. Según anunció el propio Giles, el dinero fue donado íntegramente a la Fundación Sí, destinada a canalizar la ayuda y los recursos necesarios para combatir el fuego en localidades como Los Alerces y Epuyén.

La iniciativa, que se volvió tendencia bajo el hashtag #MarcosGiles, fue celebrada por miles de seguidores que acompañaron el minuto a minuto del viaje. «Gracias por haber visto en esta locura una oportunidad para ayudar», expresó el influencer visiblemente emocionado al llegar a la ciudad andina.

El impacto de «El Mito» en las redes

El viaje no solo tuvo un impacto económico, sino que sirvió para visibilizar la crudeza de la emergencia ígnea ante una audiencia masiva. Giles, quien recientemente fue noticia por su romance con Ángela Torres, utilizó su llegada a Bariloche para mostrar de cerca la labor de quienes están en la primera línea de fuego.

Aunque su pasado está ligado al fútbol profesional, esta travesía lo consolida como uno de los referentes del streaming con mayor compromiso social. Su transparencia al mostrar cada donación recibida fue clave para que el público se sumara a la causa, transformando los «clics» en asistencia real para la cordillera.