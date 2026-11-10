Mónica Cahen D’Anvers cumplió 92 años: la foto que compartió su hijo y emocionó a sus seguidores

Mónica Cahen D’Anvers cumplió 92 años y volvió a despertar el cariño de quienes la recuerdan como una de las grandes figuras del periodismo argentino. Alejada de la televisión desde hace años, la histórica conductora de Telenoche celebró un nuevo cumpleaños acompañada por el afecto de su familia y recibió un homenaje especial de su hijo, Iván Mihanovich.

Según publicó la revista Caras, el músico compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su madre y la acompañó con una breve pero significativa dedicatoria: “Una imagen dice más que mil palabras”. El gesto puso nuevamente en primer plano a la querida periodista, que cumplió años el pasado 7 de noviembre.

El emotivo mensaje del hijo de Mónica Cahen D’Anvers por sus 92 años

Iván Mihanovich, conocido artísticamente como Vane, eligió una manera sencilla de homenajear a su madre en una fecha especial.

En lugar de escribir un extenso mensaje, publicó una imagen de ambos y dejó que la fotografía transmitiera el vínculo que los une.

La dedicatoria despertó muestras de cariño hacia Mónica, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina y protagonista de una etapa histórica del periodismo nacional.

Madre de Sandra e Iván Mihanovich, la periodista mantiene una estrecha relación con sus hijos y nietos, quienes suelen compartir encuentros familiares y actividades musicales.

Cómo es la vida de Mónica Cahen D’Anvers después de la muerte de César Mascetti

Desde su retiro de la televisión, Mónica encontró en San Pedro uno de sus principales refugios.

Allí se encuentra La Campiña, el establecimiento rural que construyó junto a César Mascetti, su compañero de vida y de profesión durante décadas.

El reconocido periodista murió en octubre de 2022, a los 80 años, dejando una profunda huella tanto en su familia como en el público que siguió durante años a la pareja.

La Campiña, rodeada de plantaciones de cítricos y duraznos, continúa siendo un lugar especialmente significativo para Mónica.

El espacio, que combina producción frutícola y propuestas gastronómicas, representa también una parte importante de la historia que compartió con Mascetti.

A cuatro años de su partida, la periodista continúa vinculada con ese proyecto familiar, acompañada por sus seres queridos.

El homenaje musical que recibió Mónica Cahen D’Anvers de Sandra e Iván Mihanovich

Meses antes de su cumpleaños, Mónica había protagonizado otro momento especialmente emotivo.

En abril de 2026, Sandra Mihanovich, su hermano Iván y su sobrina Sol Mihanovich organizaron un homenaje musical en La Campiña, donde presentaron una canción inspirada en el lugar que la periodista construyó junto a César Mascetti.

La celebración reunió a familiares y amigos, y tuvo como protagonista una composición dedicada a la historia del establecimiento rural.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Mónica se animó a subir al escenario para cantar junto a sus hijos, sorprendiendo a los presentes.

El encuentro reflejó la importancia que la música y los vínculos familiares tienen en esta etapa de su vida.

Mónica Cahen D’Anvers: una trayectoria que marcó la historia de Telenoche

Nacida el 7 de noviembre de 1934, Mónica Cahen D’Anvers se convirtió en una de las periodistas más emblemáticas de la Argentina.

Su carrera televisiva estuvo especialmente vinculada con Telenoche, el noticiero de El Trece donde desarrolló gran parte de su trayectoria.

Junto a César Mascetti formó una de las duplas más reconocidas y queridas de la televisión nacional, caracterizada por la cercanía con los espectadores y un estilo de conducción que dejó una marca en distintas generaciones.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro y distinciones por su aporte al periodismo.

Hoy, lejos de las cámaras y del ritmo cotidiano de los noticieros, Mónica Cahen D’Anvers disfruta de una etapa más tranquila, acompañada por su familia y los recuerdos de una vida dedicada a la comunicación.

Su cumpleaños número 92 volvió a demostrar el cariño que despierta una de las grandes referentes del periodismo argentino.