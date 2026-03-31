More Rial complicada otra vez con la Justicia: cuántos años de cárcel podría recibir

Morena Rial enfrenta un nuevo frente judicial y su situación podría complicarse seriamente: la influencer podría recibir hasta 12 años de prisión efectiva si es encontrada culpable en la causa que avanza en Córdoba.

El expediente está vinculado a su expareja y padre de su primer hijo, Facundo Ambrosioni, y reúne varias denuncias que ahora fueron unificadas por la Justicia.

Las causas que enfrenta Morena Rial y por qué podrían llevarla a juicio

De acuerdo a la información difundida en Infama (América), Morena fue denunciada por el robo de al menos siete celulares de marca Apple en un local de telefonía propiedad del hermano de Ambrosioni.

“Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones”, explicó el periodista Pablo Layús sobre el hecho.

A esto se suma una denuncia por amenazas, en la que, según se detalló, habría enviado un audio de WhatsApp al padre de su ex pareja con frases intimidantes. “Con mis amigos te vamos a matar, a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian”, habría dicho en ese mensaje.

El tercer episodio incluido en la causa refiere a un hecho de vandalismo y robo de una patente, ocurrido cuando, junto a un grupo de amigas, interceptaron a un joven y dañaron su vehículo.

Según Layús, la Justicia decidió unificar los tres casos y elevarlos a juicio, lo que agrava el panorama para la mediática.

En ese contexto, el abogado de Ambrosioni, Carlos Navi, aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó un planteo de la defensa de Morena Rial para evitar el juicio oral.

“El máximo tribunal, por unanimidad, resolvió rechazar el último intento para frenar el proceso por delitos graves como robo, amenazas, coacción y hurto reiterado”, explicó.

Además, detalló que en uno de los audios la joven habría advertido que, si la denunciaban, “no iba a quedar nadie en pie”, e incluso habría mencionado amenazas contra su expareja.

Si bien la pena podría alcanzar los 10 años de prisión, en caso de un eventual reconocimiento de culpabilidad podría reducirse a una condena menor. Sin embargo, el proceso judicial sigue avanzando y podría derivar en un juicio oral y público en Córdoba, donde se definirá su situación.