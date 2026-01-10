Salieron a la luz chats de Morena Rial pidiendo brujerías y amarres para sus parejas y Jorge Rial

Aunque permanece detenida desde hace varios meses, Morena Rial volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras la filtración de comprometedores mensajes privados de su pasado. Según PrimiciasYa, los chats, que fueron expuestos en LAM (América TV), revelan pedidos de brujerías, amarres y supuestos trabajos espirituales que la joven habría encargado a distintas tarotistas, con destinatarios que incluyen a exparejas, figuras del medio y hasta a su propio padre, Jorge Rial.

La información fue detallada al aire por Pilar Smith, quien aseguró que Morena habría mantenido contacto durante varios años con una tarotista identificada como Ailuz, incluso hasta poco tiempo antes de quedar detenida. Según explicó la panelista, si bien tiempo atrás había surgido el nombre de Coral como la persona que le realizaba ciertos trabajos místicos, Ailuz sería una segunda “bruja” a la que la influencer habría recurrido de manera reiterada entre 2021 y 2025, con pedidos de distinta gravedad. “Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros”, confió Smith.

Pedidos, rituales y nombres que generan impacto

Fue allí cuando la flamante angelita del programa que conduce Ángel de Brito sumó detalles que generaron conmoción en el estudio. De acuerdo a su relato, Morena habría solicitado trabajos espirituales dirigidos a varias personas, entre ellos un pedido para “conseguir trabajo con Marcelo Tinelli”, y hasta habría deslizado que su último embarazo habría sido producto de un ritual.

Además, Smith señaló que Morena pidió amarres y endulzamientos no solo para varios de sus novios, sino también para su propio padre, con el objetivo de obtener réditos materiales, un dato que profundizó la polémica.

Los chats más sensibles

Con el fin de respaldar sus dichos, la panelista llevó al ciclo de América TV capturas de chats que expusieron algunos de los fragmentos más delicados. En uno de ellos, los pedidos estarían directamente relacionados con Jorge Rial. “Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto”, habría escrito Morena.

En ese mismo intercambio, De Brito reveló que, ante el requerimiento de la tarotista, la mediática le envió el nombre completo y la fecha de nacimiento de su padre, acompañados por una frase que causó fuerte impacto en el estudio: “Lo tengo que endulzar al chot… ese”, leyó el conductor al aire.

Los mensajes también revelan que las exparejas ocupaban un lugar central en las consultas. En un audio dirigido a Ailuz, Morena mencionó a Rodrigo, su último vínculo sentimental, y expresó su preocupación por el distanciamiento: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. En otro intercambio, volvió a insistir sobre los efectos de los trabajos solicitados: “Ojalá el pacto que dije el otro día funcione. ¿Cómo sabemos si hizo efecto o no?”.

“Hacer bosta”, vudú y desesperación

Según relató Ángel de Brito, el contenido de los mensajes escaló aún más cuando la bruja pidió información concreta sobre las personas a las que Morena quería “hacer bosta”. Allí surgieron dos nombres de peso: Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. En el caso de Ogas, el objetivo habría sido revertir la ruptura y, de acuerdo a los chats, optaron por avanzar con un supuesto “vudú”.

En otro intercambio privado, otra vez enfocado en Rodrigo, Morena fue aún más explícita: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. Del otro lado, la tarotista le respondió que él ya la habría “amarrado”, motivo por el cual —según el mensaje— ella sentía una profunda “desesperación”.

Las revelaciones, que rápidamente se viralizaron, reavivaron la polémica alrededor de Morena Rial y volvieron a ponerla en el centro del escándalo mediático, mientras su situación judicial continúa sin cambios.

Con información de PrimiciasYA