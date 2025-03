Cristina Pérez utiliza un auto ¿del Ministerio de Seguridad? Qué dijo la conductora después de los dichos de Feinmann 

Cristina Pérez, la ex conductora del noticiero de Telefe que ahora se desempeña en el canal LN+, salió a desmentir los dichos de Eduardo Feinmann en A24 Noticias. Es que el periodista aseguraba que la conductora utilizaba un auto del Ministerio de Seguridad para trasladarse hacia su trabajo.

Los dichos de Eduardo Feinmann sobre el auto que le dispuso el Gobierno Nacional a Cristina Pérez

“Hay un ministro que le dispuso un auto de su ministerio para que lleve a su mujer a trabajar, con custodia. ¿Será cierto? Yo tengo entendido que sí, hasta sé de que color es… Es innecesario. Usá el auto que tenías hasta ahora, me imagino que la señora del ministro tenía auto“. Este comentario fue el que hizo Eduardo Feinmann en A24 e inmediatamente, desató un mar de especulaciones.

Si bien durante el programa no dio ningún nombre, todo parecía indicar que estaba hablando del ministro de Defensa, Luis Petri y su pareja, Cristina Pérez. De hecho, en cuestión de minutos, el nombre de la periodista ya era trending topic en X.

Frente a esta situación y anticipándose al escándalo que podría sobrevenir, la periodista de LN+ decidió hablar en la misma red social que la tenía en tendencia.

«Ante versiones confusas, quiero contarles que el medio de transporte en el que asisto a mi trabajo es el taxi y lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. No sé manejar, no tengo auto y tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un lindo viernes», sentenció.

Cómo comenzó el enfrentamiento entre Eduardo Feinmann y el Ministro Luis Petri

Hace un tiempo que Eduardo Feinmann dejó en claro que no comulga para nada con Luis Petri. De hecho, cuando fue designado como ministro de Defensa, el periodista fue sumamente irónico al decir, palabras más, palabras menos, que «no sabía distinguir un tanque de un calefón». Tiempo después, volvió a demostrar su rechazo a la política de Petri cuando intervino en el conflicto que hubo entre Cancillería y Defensa por un documental de las Islas Malvinas.

Cristina Pérez, por su parte, también sumó leña al fuego al bancar a Jonatan Viale luego de su polémica entrevista a Javier Milei. En aquel entonces, el hijo de Mauro sostuvo que no pensaba aceptar críticas de ‘colegas que se llenaron de guita con sobres de la política’ y sin nombrarlo, pero aludiendo a Feinmann remarcó: ‘Vos te llenaste de guita en la campaña pasada. Si querés cuento dónde fue, cuándo fue, en qué lugar, en qué estacionamiento’..