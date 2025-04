More Rial lanzó una bomba sobre L-Gante y Wanda Nara: «jugaba a dos puntas»

La polémica hija de Jorge Rial lanzó una bomba en su cuenta oficial de Instagram sobre la relación entre L-Gante y Wanda Nara. Morena Rial habló con sus seguidores, quienes le preguntaron si tenía algún «chisme» sobre el intérprete de cumbia 240, a lo que ella aseguró que el joven viene engañando a la empresaria desde el inicio de su relación con una actriz argentina.

Morena Rial, quien jamás le escapa a la controversia, charló con sus seguidores en su nueva cuenta de Instagram y reveló información comprometedora de algunas figuras del espectáculo. «Contá chisme de L-Gante», le pidió un usuario/a a More, quien sin pelos en la lengua lanzó una tremenda bomba.

“Está de novio con Brenda Asnicar”, reveló la influencer sin ningún tipo de pudor. Luego, detalló que la relación es anterior a su vínculo con Wanda Nara. “Para que se entienda, jugaba a dos puntas”, aseguró la hija de Jorge Rial.

«Y después decía que la amaba a Wanda», respondió otro seguidor/a, por lo que More respondió: «no hay que confiar en los hombres jaja». Luego, la joven habló un poco sobre su propia vida personal, cuando le consultaron si saludó a su expareja, quien se casó recientemente.

«Jajaja ¡¿Quién saluda a su ex por su casamiento?!Estamos todos locos», respondió sin tapujos. Por último, habló sobre la posibilidad de que la China Suárez este embarazada, y no negó que existan chances. «Me informan que puede ser, hay muchas posibilidades», respondió.

L-Gante y un palito para Wanda Nara tras la separación: «amor sin respeto»

L-Gante anunció su separación de Wanda Nara y ahora parece atravesar un mal momento en el amor. El cantante de cumbia 420 compartió en sus redes un llamativo posteo que explicaría los motivos de su ruptura con la empresaria.

A través de sus historias de Instagram, subió: «El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede».

«Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta», siguió Elián Valenzuela.

«El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y tu amor. No hay excusas. O te respeta o te pierde», remarcó el músico.

Y cerró el posteo: «Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial».