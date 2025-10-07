Vero Lozano volvió a referirse al cruce con Susana Giménez: “Fui contra la corporación”

La conductora Verónica Lozano se refirió al cruce que tuvo con Susana Giménez en el marco de los premios Martín Fierro de Televisión, en donde cuestionó los galardones recibidos por la blonda y ahora consideró que no apuntó contra “Su”, sino “contra la corporación”.

Vero Lozano volvió a hablar del cruce con Susana Giménez

En el contexto del próximo inicio del reality MasterChef famosos con la conducción de Wanda Nara, Vero Lozano confirmó que estará al frente de “Chef al diván”, el ciclo que le permitirá entrevistar a los famosos luego de que sean eliminados del certamen.

Así y con un tono de voz totalmente forzado a causa de una fuerte disfonía, la psicóloga explicó cómo pondrá en el sillón del relato a cada uno de sus invitados: “Los participantes van a venir después de cada gala de eliminación”.

No obstante, frente a las idas y vueltas con y contra la diva de los teléfonos, la presentadora se mostró aséptica y señaló frente a las cámaras que la indagaban: “Estoy chocha. Acá nadie se anima a decirme algo”.

Por último y en línea con el conflicto, la conductora de “Cortá por Lozano” en Telefe aclaró: “No tengo problemas en hablar con Susana, nunca fui en contra de ella, sino de la corporación”.

Susana Giménez se defendió de las críticas

Susana Giménez, la mismísima diva de los teléfonos, defendió con creces el premio Martín Fierro que recibió como “Mejor conducción femenina” y, frente a las críticas de Verónica Lozano, sostuvo: “Nadie hizo 36 años de televisión y con 40 puntos de rating”.

Desde el momento en que se conocieron las ternas, esta desató una gran polémica, no solo porque se compartió entre seis conductoras, sino por la gran diferencia de horas frente a la pantalla y así, después de que Giménez se hiciera del premio, no tardaron en llegar las quejas.

Con información de NA