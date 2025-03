Morena Rial: “¿Por qué no van a joder a L-Gante?”

Morena Rial se fue a bailar a un boliche de la zona de Palermo junto a su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, y resultó muy criticada porque fue excarcelada para cuidar a su bebé, que lo está amamantando. Pero, además, no cumplió con el pedido de la Fiscalía de someterse a una pericia psiquiátrica, previstas para los días 18 y 26 de febrero.

El descargo de Morena Rial en redes

Cansada de ser criticada, especialmente por la prensa, Morena compartió un descargo en sus redes sociales en el cual pidió que juzguen con la misma vara a L-Gante, que se encuentra con una condena en suspenso.

“De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?”, opinó Alejandro Cipolla, ex abogado de L-Gante, tal vez por eso la hija de Jorge Rial comparó su causa con la del artista.

Morena compartió el mensaje de su amigo y sumó una queja: “¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!”.