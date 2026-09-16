Susana Giménez confirmó que no vuelve a la TV este año y habló de Mirtha, Moria y Porcel

Susana Giménez confirmó que no regresará a la televisión durante 2026 y que, por el momento, su vuelta a la pantalla chica no tiene fecha. La diva explicó que está concentrada en nuevos proyectos audiovisuales vinculados con su vida y su trayectoria y adelantó algunos detalles de lo que prepara.

En declaraciones a Intrusos (América TV), Susana descartó un regreso televisivo en el corto plazo. “No, por ahora no. Por este año no, porque tengo que hacer un documental y después empezar la película”, explicó.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, aunque la conductora habló de una “película” autobiográfica, también circularon versiones sobre una serie de ocho episodios dedicada a recorrer su historia personal y profesional.

“La semana que viene tengo que filmar la película, eso es muy largo”, agregó sobre la agenda que tiene por delante.

Susana Giménez prepara una producción sobre su vida

Uno de los puntos que mayor expectativa genera es qué aspectos de su historia llevará a la pantalla. La conductora aseguró que el proyecto contará la “verdad” sobre su vida y trayectoria, aunque evitó revelar quiénes podrían interpretarla.

Consultada sobre las actrices que se pondrían en su piel durante las diferentes etapas de la historia, Susana aclaró que “todavía no” fueron elegidas.

De esta manera, su regreso a un programa propio deberá esperar mientras avanza con dos proyectos que prometen mostrar una faceta más personal de una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

Susana habló de Mirtha Legrand y reveló los mensajes que le envió

Durante la entrevista, Susana también habló sobre Mirtha Legrand y contó que estuvo en contacto con ella durante el reciente problema de salud que atravesó la conductora.

“Le mandé 700 mensajes, que era una súper Chiqui, que iba a salir perfecta. Todo el amor que le tengo y la admiración, ella lo sabe. La amo con toda mi alma”, expresó.

Sus palabras dejaron en evidencia el cariño que mantiene por Mirtha y la preocupación con la que siguió su evolución.

Qué dijo Susana sobre Moria Casán

Otro de los nombres inevitables fue Moria Casán, quien atraviesa un momento de gran exposición por el éxito de la serie inspirada en su vida.

Susana buscó quitarle dramatismo a los históricos cruces entre ambas y aseguró que, pese a las diferencias mediáticas, siempre existió cariño entre ellas.

“Ahora está tranquila, exitosa. La entiendo y siempre nos hemos querido”, afirmó. Y agregó: “Yo nunca le contesté a las cosas que me decía, pero bueno, la entiendo”.

La fuerte revelación de Susana Giménez sobre Jorge Porcel

Susana también recordó a Jorge Porcel, con quien compartió escenarios y proyectos durante una etapa clave de su carrera, y sorprendió al describir el comportamiento que el humorista tenía con algunas mujeres que trabajaban junto a él.

“Porcel era bastante… era más o menos con las chicas. Con nosotros no, porque no tenía más remedio, era un amor, pero con las chicas era bravito”, recordó.

La diva fue todavía más contundente al revelar situaciones que asegura haber presenciado detrás de escena: “Muchas veces bajaban llorando del escenario y esas cosas”.

Así, además de confirmar que su regreso a la televisión no ocurrirá este año, Susana dejó varias definiciones sobre su presente y repasó vínculos con figuras centrales de su carrera, mientras avanza con el proyecto que llevará su propia historia a la pantalla.