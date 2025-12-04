Moria Casán armó su propia tapa de los Personajes del Año y sumó a los famosos que Gente dejó afuera

La revista Gente realizó su clásico evento de los Personajes del Año y, como suele ocurrir cuando se reúne la farándula, no faltaron las polémicas, enojos y reproches.

¿Quiénes son los famosos que Moria eligió?

Moria Casán fue una de las que no quedó del todo conforme con la selección oficial. Fiel a su estilo, decidió armar su propia tapa alternativa durante un divertido segmento en su programa La mañana con Moria, donde incorporó a las celebridades que —según ella— no podían faltar.

Entre los primeros nombres que sumó estuvieron Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, dos figuras que dieron que hablar durante todo 2025 y que, para Moria, merecían un lugar protagónico.

También incluyó a Gimena Accardi, colocándola al lado de su ex, Nico Vázquez. “El éxito lo construyeron juntos”, argumentó la diva para justificar la decisión.

Otro gran ausente en la tapa fue Ricardo Darín, a quien Moria ubicó en la fila principal, en un lugar similar al que tuvo Guillermo Francella en la portada real.

La lista de “faltantes” continuó con Marcelo Tinelli, con quien Moria compartió años de trabajo como jurado. Pero el mayor gesto de sorpresa vino cuando incluyó a Susana Giménez y le dedicó un inesperado elogio pese a los cruces mediáticos que ambas mantuvieron en los últimos años.

Finalmente, situó a Susana junto a Mirtha Legrand: “Son las dos divas de toda la vida, son como siamesas. Son de otra época, todo divino, y tienen que estar ahí”, sentenció La One.