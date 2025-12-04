Salió a la luz el nombre de la famosa que se le insinuó a Nico Occhiato

Luego de varios rumores y acusaciones sueltas, Ángel de Brito reveló el nombre de la famosa que se le habría insinuado a Nico Occhiato, frente a su novia Flor Jazmín Peña en el evento de “Los Personajes del Año”, organizado por la Revista Gente.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mencionó que el enojo de la novia de Occhiato empezó por un comentario que escucho de la boca de Laurita Fernández. “Laurita le dijo a alguien ‘que bueno que está Nico’”. Sin embargo, negó que fuera ella quien se le insinuó al creador de Luzu.

Luego de varias especulaciones, finalmente el conductor de LAM terminó con el misterio y nombró a la persona señalada por Flor Jazmín como la responsable de haberle “beboteado” a su novio.

“La que saludó cariñosamente Nico Occhiato y Flor Jazmín dijo ‘¿Vieron lo que yo vi?’ no fue Juli Poggio, fue Wanda”, expuso el conductor en sus redes sociales.

“Cuando llega, este es el cuento, no es la verdad, este es el cuento. Wanda saluda a Occhiato, le da un beso y Flor Jazmín siente que se lo quiso levantar, que le apoyó las tetas”, explicó De Brito en LAM. “Y en el momento de este saludo, es que Flor Jazmín Peña le comenta a los que tienen alrededor de la foto ‘¿Vos viste lo que yo vi? Se lo quiso levantar’”, sumó.

Cómo fue el saludo de Wanda a Occhiato que le molestó a Flor Jazmín

Posteriormente, mostraron en pantalla un video que Laurita Fernández compartió en sus historias de Instagram, donde se ve el momento exacto del saludo entre Wanda y Occhiato. Las imágenes encendieron un debate en redes sociales, quienes señalaron a Flor Jazmín como “tóxica” por haberse enojado por el saludo y Wanda fue tildada de “Tatiana”