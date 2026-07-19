Así fue el momento en que Lisandro Martínez se lesionó y dejó la final del Mundial 2026

Lisandro Martínez tuvo que abandonar la final de la Copa del Mundo por una molestia muscular. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La Selección Argentina sufrió una baja sensible en pleno partido ante España por la final del Mundo 2026. A los 44 minutos de la primera mitad, Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular en la pierna derecha y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

El defensor del Manchester United, habitual compañero de Cuti Romero en la zaga central, sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho tras una acción defensiva. Luego de un remate cruzado de Marc Cucurella que se fue apenas desviado, el entrerriano se arrojó al césped y pidió asistencia médica.

LICHA OUT: Lisandro Martínez pidió el cambio por una molestia y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.



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En un primer momento fue atendido por Dibu Martínez, quien rápidamente hizo señas al banco de suplentes para solicitar el cambio. Tras la autorización del árbitro esloveno Slavko Vinčić, Lionel Scaloni dispuso el ingreso de Otamendi en reemplazo del defensor de 28 años.

La molestia habría comenzado unos minutos antes. A los 41, Lisandro Martínez recibió una tarjeta amarilla luego de una infracción sobre Mikel Oyarzabal. En esa jugada se exigió al máximo para cortar el avance del delantero español y ese movimiento habría desencadenado la lesión.

Hasta la final, el defensor había sido titular en todos los partidos de la Selección Argentina, con la única excepción del encuentro ante Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J. Además, convirtió un gol frente a Cabo Verde y brindó una asistencia a Lionel Messi en ese mismo partido de los dieciseisavos de final.

Al retirarse del campo de juego, Licha evidenció su frustración con visibles gestos de bronca por tener que abandonar de manera prematura el encuentro más importante del torneo. Ya en el inicio del segundo tiempo, Scaloni realizó una nueva modificación con el ingreso de Leandro Paredes por Nicolás González.

Con información de ESPN