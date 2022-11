Mundial Qatar 2022: el «Nostradamus moderno» vaticinó cómo le irá a la Selección Argentina

Athos Salomé, de Brasil, es conocido como el “Nostradamus moderno” por varias predicciones acertadas a nivel mundial. Ante la llegada del Mundial Qatar 2022 pronosticó cómo le irá a la Selección Argentina en el máximo certamen.

Salomé de 36 años se destaca por haber advertido hechos mundiales como el aislamiento por coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania y la muerte de la reina Isabel II.

Así, según la revista Semana del Daily Star Sport, Salomé se refirió la Copa del Mundo en Qatar. Expresó que si su país consigue su sexto título mundialista no será en Qatar. “Particularmente no siento que Brasil pueda ser hexacampeón, creo que pueden estar en la final, no ser campeones”, pronosticó.

Agregó que las selecciones que tienen más opciones de ganar el torneo son las que lideran el ranking FIFA. “Analizando la Cábala según el año de los juegos 2022, fecha de inicio y letras de los nombres de los países que jugarán, podemos encontrar en la final a Argentina, Brasil, Bélgica, Francia e Inglaterra”, lanzó.

Además Salomé se atrevió a pronosticar que en la final estará una selección sudamericana y otra europea, la primera con uno de los mejores futbolistas del mundo y la otra con el vigente Balón de Oro. “Podemos ver la disputa de copa entre la tierra del tango (Argentina) y el país centroeuropeo (Francia)”, vaticinó.

Cuándo debuta la Selección

Argentina debutará en el grupo C del Mundial mañana martes a las 7 de la mañana contra Arabia Saudita en el estadio Lusail, con capacidad para 80.000 espectadores. El partido será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic, quien estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. Y en el VAR estará como encargado el neerlandés Paulus Van Boekel.