Mundial Qatar 2022: los influencers tildados de «mufa» más castigados en redes sociales

La inesperada derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 generó mucha tristeza pero también mucha bronca. Sabemos que las redes sociales se amplifican estos sentimientos. Así, muchos buscaron a los posibles «culpables» de la durísima caída de la «Scaloneta» en el debut.

En ese contexto varios influencers fueron castigados al punto tal de ser tendencia en Twitter. El más mencionado por los haters fue, sin dudas, el Chapu Martínez, quien se había hecho conocido en su momento por el hit «Traeme la copa, Messi» en 2018. En las últimas horas el propio Martínez publicó en redes sociales un video en el que pidió por el fin de las críticas y hasta contó que fue amenazado.

Otro apuntado en redes fue Martín Pérez Disalvo, el streamer argentino más conocido como Coscu. «Yo no soy nadie, pero se que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis», tuiteó en solidaridad con Chapu.

Después de escuchar esto tenes que ser muy gil para putearlo. pic.twitter.com/K3Ul7cYYHP — Coscu (@Martinpdisalvo) November 22, 2022

Nati Jota también fue señalada por la derrota argentina en Qatar. «Chapu Martínez, Coscu, Nati Jota y todo Luzu TV. Era imposible ganar hoy y no lo sabíamos, ahora entendemos porqué», fue uno de los mensajes que se viralizó en Twitter.

A la lista de «responsables» de la caída en el mundial también se sumaron Luquitas Rodríguez, Tini Stoessel y hasta el expresidente Mauricio Macri. En contra del exmandatario, de hecho, circula una petición «Para que Macri no mufe el mundial de la Selección Argentina».