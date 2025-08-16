Murió el actor Alberto Martín a los 81 años: fue una de las figuras del espectáculo por más de siete décadas

Este sábado murió el actor Alberto Martín a sus 81 años de edad. El artista que fue una de las figuras del espectáculo argentino durante siete décadas perdió la vida tras pasar varios días internado.

La última aparición pública del actor fue en el 2024, durante el programa conducido por Carmen Barbieri Mañanísima (El Trece).

Según informó Clarín, Martín luchaba contra una grave enfermedad terminal y hacía varios días estaba internado hasta que este 16 de agosto perdió la vida.

Quién era el actor Alberto Martín

Luis Alberto Di Feo, el cual era su verdadero nombre, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín. A sus 18 años, y gracias a una belleza exorbitante que lo llevó a ganar un concurso de belleza, llegó a Fotovisión, un contrato con El País de Montevideo, para una fotonovela que salía todos los domingos.

Foto: Gentileza.

A partir de allí se abrió sus puertas a la actuación y luego su carrera derivó a Canal 7, en un ciclo junto a Raúl Rossi, Leonardo Favio Emilio Guevara y Rodolfo Ranni.

Luego participó del hit Me llaman gorrión, en donde trabajó con Andrea del Boca, Natalia Oreiro, Leonor Benedetto, Nora Cárpena y Beatriz Taibo.

«Yo en realidad nunca sentí la fama. Porque yo trabajo de actor, pero no vivo como actor», dijo después de haberse ido a Río de Janeiro después de un hecho trágico en medio del éxito de la comedia televisiva Los hijos de López. Además trabajó de otros grandes espectáculos del momento como Su comedia favorita y Gutierritos.

Con respecto al teatro, fue una de las caras de obras que brillaron en el país como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York.

Alberto Martín con Pablo Codevila en El hombre que me negaron. (Foto: IMDB)



Además de la actuación, también fue reconocido por ser un gran fanático de Racing y un gran cocinero, cuya virtud lo llevó a conducir uno de los primeros programas de cocina y entrevistas.

En 2018 había quedado viudo tras el fallecimiento de su esposa Marta, con quien estuvo en pareja 47 años.