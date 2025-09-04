Giorgio Armani había preparado una transición para su sucesión: los detalles

La muerte de Giorgio Armani, ocurrida este 4 de septiembre a los 91 años, marca el final de una era en la moda mundial. El legendario diseñador italiano, fundador de la firma que lleva su nombre, había dejado en claro en vida sus planes para una sucesión ordenada y gradual, apostando por un proceso que garantizara la continuidad creativa y empresarial de su casa de moda.

En entrevistas recientes, entre ellas una con el Financial Times, Armani expresó que no quería que la sucesión fuera un evento abrupto ni traumático. Por el contrario, había confiado en que sus colaboradores más cercanos y su familia asumieran progresivamente las responsabilidades de liderazgo.

Un plan pensado en vida

Entre los nombres más destacados figuraba Pantaleo “Leo” Dell’Orco, mano derecha del modisto y responsable del diseño masculino, quien ya había comenzado a tomar protagonismo en los desfiles y la gestión diaria de la firma. Armani había defendido este modelo como una transición natural, reflejo de la estructura particular de su empresa, donde hasta el final se desempeñó como director creativo, consejero delegado y único accionista.

En 2016, la compañía ya había establecido un protocolo de sucesión en sus estatutos y creado la Fundación Giorgio Armani, destinada a preservar los valores de independencia y coherencia que marcaron a la firma durante medio siglo.

Celebración de medio siglo

Su fallecimiento llega apenas días después de los festejos por los 50 años de la fundación de la marca, creada en 1975 junto a Sergio Galeotti. El aniversario fue celebrado en el Festival Internacional de Cine de Venecia con el lanzamiento de Armani/Archivio, una plataforma digital interactiva que reúne colecciones, campañas publicitarias y momentos icónicos de la casa de moda.

El programa conmemorativo también incluía una gran exposición en la Pinacoteca di Brera de Milán y un desfile histórico en la Semana de la Moda, que buscaba unir pasado, presente y futuro del legado Armani.

Un legado intacto

Con ingresos anuales de 2.300 millones de euros reportados en 2024, Armani había logrado mantener la independencia de su marca en un mercado dominado por grandes conglomerados. Su visión global, su apuesta por el minimalismo y su capacidad para redefinir la moda femenina y masculina lo convirtieron en un referente ineludible del lujo contemporáneo.

Hoy, tras su partida, el camino que él mismo trazó para su sucesión comienza a tomar forma, con la promesa de que su espíritu y valores seguirán marcando el rumbo de la moda internacional.

