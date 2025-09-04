Valeria Mazza, la musa argentina que conquistó a Giorgio Armani

Nacido en Piacenza, en la región de Emilia-Romaña, Giorgio Armani cultivó desde joven sus inquietudes artísticas. Aunque llegó a estudiar tres años de medicina en la Universidad de Milán, su pasión por la fotografía y el diseño lo llevó a convertirse en uno de los modistos más influyentes de su tiempo.

La confesión de Giorgio Armani sobre su modelo preferida: “No me gustan las supermodelos, pero sí Valeria”

Autor de vestidos icónicos, muchos de ellos elegidos por estrellas de Hollywood, Armani siempre mostró una predilección especial por Valeria Mazza, la top model argentina que lo cautivó con su estilo y personalidad. La relación entre ambos trascendió lo profesional y se volvió casi familiar: el diseñador fue clave en un momento fundamental de la vida de Mazza y su pareja, Alejandro Gravier. El día de su boda, hace 25 años, tanto el vestido de novia como el traje del novio fueron diseños de Armani, consolidando así un lazo que se mantuvo con el paso de los años.

Incluso, un detalle inolvidable de aquella fiesta quedó marcado por su influencia: la galera que lució Gravier. La idea surgió durante una visita a Milán, cuando el empresario observó que en la boda de la sobrina de Armani el novio había llevado una galera diseñada por él. Fascinado, adoptó la propuesta para su propia boda en 1998.

Con el correr del tiempo, los encuentros entre Mazza y Armani fueron frecuentes. En 2022, la modelo viajó junto a su familia a Milán para presenciar uno de sus desfiles en plena Semana de la Moda, un evento que se realizó en completo silencio como gesto de repudio a la guerra en Ucrania.

En declaraciones a la revista Gente, la propia Valeria recordó una anécdota que resume la admiración que el modisto sentía por ella: “Me acuerdo que una vez le preguntaron: ‘¿Por qué trabaja con Valeria si no le gustan las supermodelos?’. Y él respondió: ‘Es que no me gustan las supermodelos, pero sí Valeria’”.

Con información de TN