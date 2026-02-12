Murió James Van Der Beek, actor de Dawson‘s Creek: su papel como Power Rangers y series que fue parte

A los 48 años, murió James Van Der Beek, el actor que se convirtió en un ícono generacional gracias a su papel en Dawson’s Creek. El pasado noviembre de 2024, el artista confesó que batallaba un cáncer colorrectal en etapa 3. Tuvo un papel poco conocido como Power Rangers.

La información fue confirmada a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram.“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana«, dijo la publicación.

Muerte de James Van Der Beek: el mensaje de la familia

Desde la publicación se indicó que «enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, añadieron.

Desde el círculo íntimo del artista pidieron privacidad en este difícil momento: «Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

James Van Der Beek como Power Rangers y otros papeles ademàs de Dawson‘s Creek

Uno de sus roles no tan conocidos fue en un fanfilm de los Power Rangers, de 2015, donde interpretó a un Rocky malvado que trabajaba para el Imperio de las Máquinas. Se trató de una produccción de 15 minutos. Estuvieron también Kate Sackhoff, Russ Bain, Bree Olson y Will Yun Lee.

James Van Der Beek tuvo participaciones también en series como Ugly Betty, Mentes criminales, Cómo conocí a tu madre y La ley y el orden: Acción Criminal y Víctimas Especiales.

También en CSI: Cyber y Pose.

Con Noticias Argentinas y La Nación