Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín en Barcelona: detalles del esperado nacimiento

El hermetismo y la complicidad que siempre caracterizaron a la pareja de Úrsula Corberó (36) y el Chino Darín (37) se transformaron hoy en pura celebración. Este lunes 10 de febrero 2026, la pareja de actores le dio la bienvenida a su primer hijo en una clínica de Barcelona, según confirmó LA NACION.

El nacimiento del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín, cuyo sexo masculino se había especulado durante meses debido a sutiles pistas en redes sociales, marca un nuevo capítulo en la historia de amor que comenzó hace más de una década entre sets de filmación y viajes transatlánticos.

Nació el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín: un nacimiento esperado bajo el cielo de Barcelona

Aunque los protagonistas han optado por el silencio en sus perfiles oficiales, la noticia del nacimiento en tierras catalanas fue ratificada por fuentes cercanas y medios españoles. La elección de Barcelona como lugar de nacimiento no es casual: es la ciudad natal de Úrsula y el actual centro de residencia de la pareja.

La llegada del pequeño —cuyo nombre aún se mantiene bajo reserva— convierte a Ricardo Darín y Florencia Bas en abuelos primerizos, un rol que el legendario actor esperaba con ansias y «mucha prudencia«, tal como confesó meses atrás.

Nació el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín: del anuncio en Instagram a las pistas del «heredero»

La dulce espera comenzó a gestarse públicamente el pasado 9 de septiembre, cuando Corberó rompió la red social Instagram con una foto de su incipiente panza y la frase: “Esto no es IA”. Desde aquel momento, el perfil bajo fue la norma, aunque la familia dejó escapar detalles que los fans no tardaron en recolectar:

Los escarpines celestes : un posteo de Úrsula durante su última visita a Buenos Aires en noviembre.

: un posteo de durante su última visita a en noviembre. El gesto de Clara Darín: la hermana del Chino compartió recientemente la foto de un body infantil, confirmando indirectamente que esperaba un sobrino.

Nació el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín. Ricardo Darín: el abuelo que «rompió el pacto» de silencio

La logística del nacimiento fue planeada con antelación. Ricardo Darín, que se prepara para el estreno de El Eternauta, hizo una pausa en sus compromisos para instalarse en España junto a su esposa. Fue el propio Ricardo quien, con la calidez que lo caracteriza, reveló en una entrevista previa que su hijo le había pedido absoluta discreción sobre el embarazo hasta cumplir el primer trimestre.

«Me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa porque no le conté ni a mi mujer«, bromeó el actor, dejando en claro que la prioridad siempre fue proteger la intimidad de los flamantes padres.

Nació el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín: una historia de amor que traspasó «La Embajada»

Úrsula y el Chino se conocieron a finales de 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada. Lo que empezó como un proyecto laboral de seis meses para el actor argentino, se convirtió en una relación sólida que desafió la distancia y las agendas internacionales.

Tras pasar la pandemia juntos en Buenos Aires, la convivencia selló un vínculo que hoy se multiplica. Como dijo el Chino en una declaración que se volvió viral en los Premios Platino: «Si la defino, la limito». Hoy, esa definición se expande con la llegada de su primer hijo, el nuevo integrante de una de las dinastías más queridas del cine iberoamericano.