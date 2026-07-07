Murió Luis Margani, el actor que interpretó a «Rulo» en Mundo grúa

El cine argentino está de luto tras conocerse la muerte del actor Luis Margani, recordado especialmente por su papel de «Rulo» en la película Mundo grúa. Tenía 77 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió al artista con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el fallecimiento se produjo el domingo 5 de julio.

El emotivo mensaje de la Asociación Argentina de Actores

A través de un comunicado, la entidad expresó: «Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento».

De la música a una destacada carrera como actor

Nacido en Sicilia, Italia, Margani tuvo un comienzo poco convencional en el mundo artístico. Durante la década de 1970 integró la banda Séptima Brigada, conocida por la canción «Paco Camorra», dando allí sus primeros pasos en el ámbito cultural.

Su desembarco en la actuación llegó en 1995, cuando el director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar la película Negocios, iniciando una carrera que luego lo convertiría en una figura reconocida del cine nacional.

El papel que marcó su carrera

El gran reconocimiento le llegó con su interpretación de «Rulo» en Mundo grúa, una de las películas más emblemáticas del nuevo cine argentino.

Gracias a ese trabajo obtuvo el Cóndor de Plata al Actor Revelación, premio otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, consolidando su lugar dentro de la industria.

Las películas y series en las que participó

A lo largo de su trayectoria, Luis Margani integró el elenco de numerosas producciones cinematográficas, entre ellas La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood y La sublevación, además de otros proyectos nacionales e internacionales.

También desarrolló una extensa carrera en televisión con participaciones en exitosas ficciones como Tumberos, Resistiré, Luna salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esmeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll y Los exitosos Pells.

Uno de sus últimos trabajos de mayor repercusión fue en la serie El Presidente, donde interpretó a Julio Grondona, el histórico dirigente del fútbol argentino.