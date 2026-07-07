Japón expulsó a barcos de la guardia costera de China cerca de las islas disputadas

El cuerpo de vigilancia marítima de Japón reaccionó de inmediato y emitió órdenes de retiro urgente para los barcos de China. (Foto: gentileza)

La guardia costera de Japón confirmó este martes un incidente geopolítico al informar que expulsó a dos barcos pertenecientes a la guardia costera de China. Las maniobras se registraron en aguas cercanas a un archipiélago en disputa que Pekín reclama históricamente como territorio propio.

El episodio encendió las alertas en la región debido a que las embarcaciones de origen chino se encontraban realizando maniobras de aproximación sobre un barco pesquero japonés que operaba en la zona de conflicto.

Órdenes de retiro y la denuncia de Tokio por violar el derecho internacional

Ante el avance de las unidades navales de China, el cuerpo de vigilancia marítima reaccionó de inmediato y emitió órdenes de retiro urgentes. A través de este despliegue operativo, las fuerzas de seguridad lograron obligar de forma efectiva a que los barcos chinos se alejaran de lo que Japón considera sus aguas territoriales soberanas.

Según detallaron los reportes oficiales del comando de patrullaje, inicialmente se habían detectado cuatro buques chinos navegando en el área circundante. Sin embargo, la tensión escaló cuando dos de ellos se desprendieron de la formación e ingresaron formalmente a las aguas jurisdiccionales japonesas.

A través de un comunicado emitido por las autoridades de Tokio, el gobierno japonés advirtió de manera tajante que las incursiones recurrentes y las actividades de la guardia costera china constituyen «una violación del derecho internacional».

Senkaku o Diaoyu: el histórico foco de conflicto que sacude a Asia

Ambas potencias asiáticas mantienen una disputa geopolítica de larga data por el control soberano de las islas Senkaku, bautizadas en China bajo el nombre de Diaoyu.

Este archipiélago deshabitado se encuentra ubicado en una posición sumamente estratégica del mapa militar y comercial, situado en los límites marítimos existentes entre Taiwán y la isla japonesa de Okinawa.

En los últimos años, el control de estas islas se ha consolidado de manera irreversible como una de las fuentes de tensión bilateral más sensibles y peligrosas para la estabilidad diplomática de toda la región del Asia-Pacífico.