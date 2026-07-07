Antonela Roccuzzo emocionó a Lionel Messi con un mensaje antes del partido con Egipto

Mientras la Selección argentina ya se encuentra en Atlanta para disputar este martes los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo momento familiar junto a Lionel Messi que rápidamente conmovió a sus millones de seguidores.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, antes de que el capitán albiceleste retomara los entrenamientos con el plantel, recibió la visita de su esposa y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en un breve pero significativo reencuentro.

El emotivo mensaje de Antonela para Lionel Messi

La empresaria rosarina publicó en sus historias y redes sociales una imagen del encuentro familiar y le dedicó unas palabras cargadas de cariño al capitán argentino.

«Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo«, escribió Antonela, acompañando el mensaje con un corazón celeste y otro blanco, en alusión a los colores de la Selección.

La publicación no tardó en viralizarse y ya supera los 2,1 millones de «Me gusta», además de miles de comentarios de fanáticos que celebraron la imagen de la familia reunida en plena competencia mundialista.

La merienda familiar que llamó la atención de los seguidores

Además de la postal junto a Messi y sus hijos, Antonela mostró cómo fue la merienda que compartieron antes de la concentración.

Lejos de cualquier lujo, la familia eligió un menú sencillo compuesto por café, alfajores y una tarta de frutillas con crema, una combinación que despertó miles de reacciones entre los usuarios.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la decoración de la mesa, que contaba con individuales y portavasos con la bandera argentina, un guiño a la participación de Messi en el Mundial 2026.

Messi vuelve a enfocarse en el Mundial 2026

Tras ese momento íntimo junto a su familia, Lionel Messi volvió a sumarse a los entrenamientos de la Selección argentina, que buscará este martes un lugar en los cuartos de final cuando enfrente a Egipto.

Como suele ocurrir en cada competencia importante, Antonela y sus hijos acompañan de cerca al capitán argentino, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos durante el certamen.