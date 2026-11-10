Murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus mellizos: tenía 74 años

El mundo del espectáculo internacional está de luto por la muerte de Toukie Smith, reconocida modelo y actriz estadounidense que fue pareja de Robert De Niro durante ocho años. La artista falleció a los 74 años en un hospital de Nueva York, después de atravesar una prolongada enfermedad. La noticia fue confirmada por sus hijos mellizos, Airyn y Julian, quienes compartieron un conmovedor mensaje para despedirla.

Según informó La Nación, a partir de la información difundida por The Hollywood Reporter, Smith murió el miércoles 4 de noviembre de 2026, aunque su fallecimiento trascendió públicamente el lunes 9. La actriz padecía esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica con la que había convivido durante años.

De qué murió Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro

Toukie Smith falleció después de una larga batalla contra la esclerosis múltiple, según confirmaron sus hijos a través de un comunicado.

La enfermedad afecta el sistema nervioso central y puede provocar alteraciones en la movilidad, la coordinación, la sensibilidad y otras funciones del organismo.

Aunque la familia confirmó que Smith atravesaba esta condición desde hacía tiempo, no se difundieron detalles médicos sobre las circunstancias inmediatas de su fallecimiento.

La noticia generó repercusión en Hollywood y en el mundo de la moda, donde la artista había desarrollado una importante trayectoria desde la década de 1970.

El emotivo mensaje de los hijos de Toukie Smith y Robert De Niro

Airyn y Julian De Niro, de 31 años, fueron quienes comunicaron públicamente la muerte de su madre.

En su despedida, destacaron la personalidad de Toukie y su contribución a la moda y la cultura estadounidense, especialmente por su influencia en generaciones de modelos y diseñadores afroamericanos.

Los hermanos también recordaron su belleza, elegancia y fuerte personalidad, características que la convirtieron en una figura reconocida dentro de la industria.

Por su parte, Airyn publicó una fotografía de su infancia junto a su madre y la acompañó con un mensaje en el que expresó que siempre la amaría.

La despedida reflejó el vínculo cercano que los hermanos mantenían con Smith, quien había procurado preservar su vida familiar lejos de la exposición mediática.

La historia de amor de Toukie Smith y Robert De Niro

Toukie Smith y Robert De Niro comenzaron su relación en 1988, cuando ambos atravesaban momentos importantes de sus respectivas carreras.

Por entonces, el actor ya era una de las figuras más reconocidas de Hollywood, mientras que ella había construido una sólida trayectoria en la moda y comenzaba a ganar espacio en la televisión.

La pareja mantuvo una relación durante ocho años, aunque nunca llegó a casarse.

En octubre de 1995 nacieron sus hijos mellizos, Airyn y Julian De Niro, concebidos mediante fertilización in vitro y gestados por una mujer sustituta.

Un año después, en 1996, Smith y De Niro decidieron separarse.

A pesar de la atención que despertaba su relación, ambos procuraron mantener la crianza de sus hijos fuera del foco de los medios.

Los mellizos crecieron con un perfil relativamente reservado, aunque en los últimos años comenzaron a desarrollar sus propios proyectos y a tener mayor presencia pública.

Quién era Toukie Smith: de las grandes pasarelas a Hollywood

Más allá de su relación con Robert De Niro, Toukie Smith fue una figura destacada de la moda estadounidense durante los años 70 y 80.

Nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Estados Unidos, con el nombre de Doris Smith.

Comenzó su carrera como modelo en 1972, mientras estudiaba en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.

Su imagen apareció en publicaciones como Vogue, Cosmopolitan, Ebony y Seventeen, y trabajó con reconocidos diseñadores internacionales, entre ellos Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake.

En 1978 fue distinguida por Bloomingdale’s como una de sus modelos más destacadas.

Su trayectoria también estuvo vinculada con su hermano, Willi Smith, un influyente diseñador estadounidense que creó la marca WilliWear y contribuyó a popularizar una moda urbana más accesible.

Willi murió en 1987, a los 39 años, por complicaciones relacionadas con el sida. Su fallecimiento fue una de las pérdidas familiares más importantes en la vida de Toukie.

Su carrera como actriz y las series que la hicieron conocida

Después de consolidarse en el modelaje, Toukie Smith decidió probar suerte en la actuación.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue en la serie Miami Vice, conocida en Latinoamérica como División Miami, donde participó durante la década de 1980.

Sin embargo, su papel más recordado llegó con la comedia televisiva 227, emitida por NBC.

En esa producción interpretó a Eva Rawley, un personaje que le permitió ganar popularidad entre el público estadounidense.

También participó en películas como Talkin’ Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994) y The Preacher’s Wife (1996).

Además de su carrera artística, Smith desarrolló emprendimientos gastronómicos y llegó a tener un restaurante en Nueva York.

Su muerte deja una huella que va más allá de su vínculo con Robert De Niro: Toukie Smith fue una modelo pionera, una actriz reconocida y una figura que contribuyó a ampliar la representación de las mujeres afroamericanas en la moda y el entretenimiento.