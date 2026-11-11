Nancy Pazos sorprendió al hablar de la carpa VIP del papa León XIV: “No me invitaron, si no hubiera ido”

Nancy Pazos se metió en la polémica por la carpa VIP que se instaló durante la misa del papa León XIV en Palermo, donde distintas figuras del espectáculo y la política accedieron a un sector exclusivo con comodidades y servicio de catering. La periodista, que este miércoles 11 de noviembre participó de la previa de la celebración religiosa en Luján, sorprendió al reconocer que también habría aceptado una invitación para asistir al cuestionado espacio.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Pazos habló con Cristina Pérez y contó que recibió una invitación oficial para participar de la misa frente a la Basílica de Luján. En ese contexto, se refirió a las críticas que generó la presencia de famosos en un sector preferencial durante la ceremonia del lunes en el Monumento de los Españoles.

Qué dijo Nancy Pazos sobre la carpa VIP de la misa del papa León XIV

Durante la entrevista, Nancy Pazos reconoció que no había sido convocada para participar de la misa de Palermo, pero dejó en claro que, de haber recibido una invitación, habría asistido.

«Acá me invitaron y vine. En los otros lugares no me invitaron, si no hubiera ido», expresó la periodista.

Además, marcó una diferencia entre la organización del encuentro en Luján y las comodidades que tuvieron algunos invitados durante la ceremonia en la Ciudad de Buenos Aires.

«Me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada… De VIP no creo que haya nada», comentó.

Sus declaraciones llegaron después de que se difundieran imágenes de celebridades que accedieron a un sector reservado durante la misa del pontífice, mientras miles de fieles aguardaban desde temprano para participar de la celebración.

Quién invitó a Nancy Pazos a la misa del papa León XIV en Luján

Cristina Pérez también quiso saber cómo había conseguido la periodista su invitación para asistir a la ceremonia.

Pazos explicó que la convocatoria la tomó por sorpresa y que provenía del entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

«No tengo idea. No sé, me llegó una invitación de la privada del gobernador», respondió.

La conductora aclaró que su presencia no estaba relacionada con una práctica religiosa personal, sino con el interés periodístico y político que despierta la visita del papa León XIV a la Argentina.

«Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias», explicó.

También destacó el contenido de los discursos del pontífice y consideró que sus mensajes habían sido interesantes.

Finalmente, confirmó que aprovecharía su presencia en Luján para realizar una cobertura periodística y transmitir su programa de radio desde el lugar.

El escándalo de la carpa VIP: qué famosos estuvieron en la misa del Papa

La polémica comenzó después de la celebración religiosa que el papa León XIV encabezó el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Allí se dispuso un sector reservado para autoridades, dirigentes políticos y personalidades del espectáculo, que contaba con comodidades diferenciadas respecto del resto de los asistentes.

Entre las figuras que participaron se encontraban Yanina Latorre, Analía Franchín, Pampita, Valeria Mazza, Claudia Villafañe y Florencia de la V, entre otros invitados.

Las imágenes difundidas en las redes sociales generaron cuestionamientos por la existencia de un espacio exclusivo durante una ceremonia religiosa multitudinaria.

La controversia también se trasladó al ámbito político por los gastos de organización y el origen de las invitaciones.

Qué dijo Jorge Macri sobre las comodidades de la carpa VIP

En medio de las críticas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos aspectos de la organización podrían haberse evitado.

El funcionario consideró que el servicio de comida ofrecido a los invitados había sido innecesario, aunque rechazó que se tratara de un lujo desmedido.

También explicó que este tipo de acontecimientos requiere sectores especiales para recibir a autoridades y representantes institucionales.

Según la información difundida sobre la organización, el Gobierno porteño participó en la selección de invitados especiales, mientras que la producción integral del evento estuvo a cargo de una empresa contratada por el Gobierno nacional.

La controversia abrió un debate sobre los privilegios y el trato diferenciado durante las celebraciones públicas.

En ese contexto, las declaraciones de Nancy Pazos sumaron una nueva repercusión al escándalo, especialmente por su reconocimiento de que habría aceptado asistir a la misa de Palermo si hubiera recibido una invitación.