La energía solar atraviesa un gran momento, si se considera el crecimiento que tuvo en el transcurso de este siglo: hace una década, representaba solamente el 1% de la electricidad en el mundo, mientras que este año apunta a superar el 10%. Su avance fue tan notorio que desde 2025 ya supera a todas las centrales nucleares en el mundo.

Así lo indica un informe realizado por el centro de análisis energético Ember, que analizó la evolución que tuvo esta fuente de generación así como las causas de su enorme evolución. Uno de sus fundadores, Dave Jones, aseguró ante la BBC que se trata de «una estadística bastante increíble», que superó varias previsiones en el pasado.

Jan Rosenow, profesor de política energética y climática de la Universidad de Oxford, fue aún más contundente y expresó que «era algo inesperado», ya que las proyecciones convencionales subestimaron el desarrollo de la energía solar año tras año. Por ejemplo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) había previsto un crecimiento lineal y una lenta reducción de costes, pero ambas predicciones resultaron erróneas.

Hoy se trata de la principal fuente de nueva generación eléctrica a escala mundial. Además, es la líder de las energías renovables superando a la eólica, que si bien sigue creciendo, lo hace a un ritmo menor.

La diferencia de precios

Uno de los factores clave para este crecimiento fue la caída de los precios de los paneles solares, lo que llevó a que en 2020 el sector se consolidara como la fuente de electricidad más barata de la historia.

Desde entonces la eficiencia siguió aumentando con la reducción de la cantidad de silicio y plata utilizada en los paneles, lo que llevó a que los precios se redujeran aún más. La enorme escala de fabricación china y el actual exceso de capacidad también fueron otros causantes de esta tendencia.

Para Jones, la energía solar hoy es «escandalosamente» barata. «Un panel por sí solo es increíblemente barato. Cuesta bastante menos de US$100 y seguirá generando electricidad durante 30 o 40 años sin necesidad de prácticamente ninguna intervención», explicó para el medio britanico.

El respaldo de las baterías a la expansión solar

La expansión de la energía solar también está relacionada con el abaratamiento de los sistemas de almacenamiento. Como los paneles generan electricidad durante las horas de luz, las baterías permiten guardar parte de esa producción y utilizarla cuando cae el sol, especialmente durante la noche.

Este cambio incluso ocasionó que la combinación de energía solar y almacenamiento sea «habitualmente más barata que construir nuevas centrales fósiles en regiones soleadas», según Rosenow.

Sin embargo, todavía existen limitaciones para almacenar electricidad durante períodos prolongados, por ejemplo, ante varios días de baja radiación o durante cambios estacionales. Por eso, la expansión de esta tecnología también depende de la capacidad de las redes para integrar y transportar la energía.

La electrificación de distintos sectores

Otro punto importante es la electrificación de otros sectores de la economía, como el transporte y la industria. Esto se debe a que la sustitución de combustibles fósiles por electricidad puede ampliar todavía más la demanda y abrir nuevas oportunidades para esta fuente renovable.

Sin embargo, ese proceso requiere planificación, debido a que incorporar grandes consumos sin flexibilidad ni infraestructura suficiente puede generar sistemas eléctricos más vulnerables. En ese escenario, las redes de transporte y distribución, junto con el almacenamiento, se convierten en factores determinantes para aprovechar la generación renovable.

El panorama para el futuro

De cara a los próximos años, el crecimiento de la capacidad solar podría desacelerarse durante 2026 por primera vez, principalmente por cambios en la política de apoyo a nuevas instalaciones en China. La modificación de su sistema de precios provocó que numerosos proyectos se adelantaran durante 2025 para acceder a las condiciones anteriores.

En el resto del mundo, en cambio, la instalación de paneles continúa en expansión. La AIE proyecta que para 2030 la generación solar se habrá duplicado respecto de los niveles de 2025 y que superará a la hidroeléctrica para convertirse en la tercera mayor fuente de electricidad del mundo.

De esta manera, la evolución de la energía solar muestra un cambio que hace una década parecía difícil de anticipar. «Nadie imaginaba siquiera que esto pudiera ocurrir», afirmó Jones.