Qué podés ver en Netflix si te gustó «En el Barro»: dos recomendaciones imperdibles

La serie argentina es furor en Netflix y para quienes se quedaron con ganas de más, en la plataforma hay varias opciones sobre dramas policiales. Conocé acá las diferentes propuestas para ver.

Qué podés ver en Netflix si te gustó «En el Barro»: ¿De qué trata «Vis a Vis»?

Este 14 de agosto se estrenó «En el Barro«, una serie que se desarrolla en una cárcel de mujeres. La producción argentina es el spin-off de «El Marginal» y tuvo muy buenos números en sus primeros días en Netflix.

En la plataforma roja hay varias opciones relacionadas con la temática. Una de ellas es «Vis a Vis«. Esta serie de cuatro temporadas narra la historia de Macarena Ferreiro, una joven que ingresa a prisión por delitos fiscales. La serie explora su adaptación a la dura vida carcelaria, las relaciones con sus compañeras y los conflictos que surgen en el entorno penitenciario.

La trama se desarrolla en la prisión Cruz del Sur, donde Macarena debe aprender a sobrevivir y a lidiar con las peligrosas reclusas que la rodean. La serie también introduce la búsqueda de un botín de nueve millones de euros escondido dentro de la prisión, lo que genera tensiones y conflictos entre las internas. Además de la supervivencia y la búsqueda del dinero, la serie aborda temas como la amistad, la traición y la evolución personal en un ambiente hostil.

Qué podés ver en Netflix si te gustó «En el Barro»: ¿De qué trata «Orange is the New Black?

Otra de las opciones que se pueden encontrar en Netflix es «Orange is The New Black«. Esta serie cuenta con un total de 7 temporadas y es definida como una comedia dramática.

Cuenta la historia de Piper Chapman, una mujer de clase alta que es condenada a prisión por un delito relacionado con el narcotráfico que cometió en el pasado con su exnovia, Alex Vause. La serie narra su adaptación a la vida en una prisión femenina, donde hace amigos, enemigos y se enfrenta a los desafíos de la vida tras las rejas, incluyendo la corrupción, el hacinamiento y la discriminación.

Además, explora la vida dentro de la prisión de Litchfield, mostrando las historias de las demás reclusas y los guardias, así como los problemas del sistema penitenciario.