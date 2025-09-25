Este jueves se anunció una nueva serie dirigida por Sebastián Ortega. Mirá acá la sinopsis oficial, quiénes forman parte del elenco y conocé cuándo se estrenará.

Netflix: ¿De que se trata «El tiempo puede esperar», la nueva serie de Sebastián Ortega?

Hace algunas horas se confirmó el inicio de producción de la nueva serie de Sebastián Ortega. El director de En el Barro y El Marginal será el director general de un nuevo proyecto en Netflix.

Se trata de «El tiempo puede esperar«. La ficción comenzó el rodaje hace unos días en Buenos Aires y hasta el momento, no se conoce la fecha de estreno. En el anuncio oficial, Netflix reveló quiénes formarán parte del elenco. La serie estará protagonizada por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

Además, contará con actuaciones especiales de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal. Actores invitados: Juan Leyrado, Verónica Llinás. Completan el elenco: Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro, Mariana Genesio

La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

Netflix: ¿Cuál es la sinopsis de «El tiempo puede esperar»?

Luego de que Netflix anunciara el comienzo de la producción de «El tiempo puede esperar«, en las redes sociales de la plataforma compartieron la sinopsis oficial de la serie.

«Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo».