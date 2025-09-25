La película de Julianne Moore que fracasó en cines y hoy es furor en Netflix

La fantasía épica volvió a captar la atención de los espectadores con el regreso de El séptimo hijo, una producción dirigida por Sergei Bodrov que acaba de ingresar al top 10 de películas más vistas en Netflix Argentina.

“El séptimo hijo”: la fantasía que revive en Netflix

Estrenada en 2014, la cinta reúne un elenco de primer nivel encabezado por Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes y Alicia Vikander, y se basa libremente en la novela The Spook’s Apprentice de Joseph Delaney.

La historia transcurre en un mundo donde fuerzas oscuras y criaturas sobrenaturales acechan. Gregory (Bridges), un veterano cazador de brujas, busca a su sucesor y encuentra a Thomas Ward (Barnes), el séptimo hijo de un séptimo hijo, quien posee habilidades únicas. El joven deberá entrenarse para enfrentar a la bruja Mother Malkin (Moore), que ha escapado de su prisión y busca desatar el caos.

Del fracaso inicial al renacer en streaming

En su estreno, El séptimo hijo no logró convencer ni a la crítica ni al público. Con un presupuesto estimado de más de 95 millones de dólares, fue catalogada como un fracaso comercial, y los especialistas señalaron que su guion no aportaba demasiada originalidad dentro del género fantástico.

Sin embargo, la magia del streaming le dio una segunda oportunidad. Desde su llegada al catálogo de Netflix Argentina el 18 de septiembre de 2025, la película escaló posiciones rápidamente hasta instalarse entre las más vistas.

Un nuevo público y viejas pasiones

El fenómeno responde al renovado interés por el cine de fantasía y al atractivo nostálgico de películas que, pese a críticas tibias, logran capturar al espectador con sus escenarios y efectos visuales. El universo creado por Bodrov, aunque polémico en su momento, hoy encuentra una audiencia dispuesta a disfrutarlo con otra mirada.

Así, lo que alguna vez fue considerado un fracaso de taquilla se transforma en un éxito inesperado en la era del streaming, con Julianne Moore brillando como la villana de una historia que vuelve a dar que hablar.

Con información de Para Ti