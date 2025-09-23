Netflix sigue renovando su catálogo y ofrece una gran variedad de películas y series. El servicio de streaming más elegido en todo el mundo sumó a su lista un espeluznante film que es secuela del clásico de Stanley Kubrick, «El resplandor«.

Se trata de «Doctor sueño«, una producción originalmente estrenada en 2019, que llegó a la N roja este septiembre de 2025 y promete sorprender a los usuarios de la plataforma. Todos los detalles de este reciente estreno de Netlfix.

Netflix: Cómo es la espeluznante secuela de la película de «El resplandor»

Netflix agregó a su catálogo «Doctor sueño«, la película secuela de «El resplandor» de Stanley Kubrick que promete sorprender a los usuarios de la plataforma.

Sinopsis oficial

En esta secuela de «El resplandor», una chica con un sexto sentido busca a Danny, ahora un adulto traumado, mientras fuerzas siniestras que se alimentan de sus poderes los acechan.

La película recorre la historia de Danny Torrance (interpretado por Ewan McGregor) quien años después de los aterradores sucesos en el Hotel Overlook, sigue viviendo con las secuelas del trauma: alcoholismo, pesadillas y visiones del pasado. Para intentar recomponerse, trabaja como enfermero en un hospital, donde también ayuda a personas moribundas usando su “resplandor” esa capacidad psíquica que lo vinculaba con el terror vivido de niño.

Su vida cambia cuando conoce a Abra Stone (Kyliegh Curran), una adolescente que tiene un resplandor muy potente, lo que la convierte en objetivo de un culto malévolo llamado «The True Knot», liderado por Rose the Hat (Rebecca Ferguson). Este grupo persigue a quienes tienen dones psíquicos para absorber su energía. Danny, con su pasado traumático, deberá unir fuerzas con Abra para protegerla y enfrentar sus propios demonios internos antes de que sea demasiado tarde.

Elenco de «Doctor sueño»