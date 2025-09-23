Hace unos días se estrenó una producción que es furor en Netflix. Mirá acá el tráiler, la sinopsis y conocé qué artistas integran el elenco.

Netflix | La película protagonizada por la estrella de ¡Carly que es furor: ¿De qué se trata?

El pasado 12 de septiembre llegó a Netflix una película romántica que es furor por su entretenida trama. Se trata de «El otro París«. El filme cuenta la historia de Dawn, quien viaja convencida de participar en un reality de citas en París, solo para descubrir que el destino es el París de Texas. Cuando está a punto de abandonar la experiencia, surge una inesperada conexión con un vaquero local.

El núcleo de la película gira en torno al contraste entre viajes románticos, paisajes de postal, la idea de París como sinónimo de amor y arte, y la realidad: calles polvorientas, citas locales, vecinos curiosos y un escenario más mundano. A través del humor, los desencantos y la cercanía humana, El otro París invita a reflexionar sobre lo que hallamos cuando bajamos las expectativas y nos abrimos a lo inesperado.

El otro París: ¿Cómo está conformado el elenco de la película?

El elenco de «El otro París» está compuesto por grandes estrellas de Hollywood. La protagonista es Miranda Cosgrove, actriz reconocida por su papel en «¡Carly«. También actúan Madison Pettis (Entrenando a papá), Madeleine Arthur y Emilija Baranac (ambas de A todos los chicos que enamoré).

Pierson Fodé encarna a Trey McAllen, el soltero que se vuelve el interés romántico de la protagonista. Otras interesantes participaciones son las de Frances Fisher, Yvonne Orji, Torrance Coombs y Hannah Stocking.

