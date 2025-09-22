Netflix: los estrenos desde el lunes 22 al domingo 28 de septiembre 2025

La plataforma de streaming trae grandes estrenos esta semana. Conocé acá uno por uno las producciones que llegan a Netflix en los próximos días.

Netflix estrena grandes producciones en la última semana de septiembre

Como cada semana, Netflix actualiza su catálogo con estrenos de películas y series. Luego de varios bombas en las últimos días, como el estreno de la segunda temporada de «Merlina» o las aclamadas series argentinas de «En el Barro» o «Las Maldiciones«, la plataforma trae grandes novedades.

En los próximos días, Netflix estrenará nuevas producciones y temporadas de series aclamadas por la audiencia. Mirá la lista completa acá.

Todos los estrenos de Netflix desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre 2025

Martes 23 de septiembre: Cristela Alonzo: Upper Classy

Miércoles 24 de septiembre: La huésped

Jueves 25 de septiembre: Alice in Borderland 3

Jueves 25 de septiembre: Incontrolables

Jueves 25 de septiembre: La casa Guinness

Viernes 26 de septiembre: Rut y Booz

Viernes 26 de septiembre: French Lover

Viernes 26 de septiembre: Mantis

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan la nueva apuesta de Netflix en Argentina

Netflix sumará en los próximos meses una película argentina que ya genera enorme expectativa. La protagonizan Diego Peretti y Joaquín Furriel y significará el debut en la actuación de la cantante de trap Cazzu.

La película en cuestión se titula Risa. Dirigida por Juan Cabral, mezcla drama, realismo mágico y fantasía con una propuesta emotiva potente.

La trama se centra en una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio ocurrido en Tierra del Fuego. Años más tarde, ya en su adolescencia, la joven descubre una cabina telefónica especial: un dispositivo mágico que le permite comunicarse con los muertos que no han resuelto asuntos pendientes en su vida terrena.

Su deseo más profundo es lograr tener una última conversación con su papá, pero para eso debe ayudar a esas personas a cerrar sus historias antes de pedir su propia despedida.

Risa abordará temas universales, como el duelo, la memoria, el perdón y las segundas oportunidades, e incorporará elementos fantásticos que funcionan como metáforas del dolor no resuelto.

Aunque todavía no hay fecha exacta de estreno, se confirmó que Risa llegaría a Netflix durante este 2025.