Ni “hs” ni “hrs”: cómo se escribe la abreviatura de la hora según la RAE 

En la escritura cotidiana —mensajes, correos, anuncios o documentos— es común encontrar expresiones como “8:00 hs” o “8:00 hrs” para indicar la hora. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) aclara que estas formas no son correctas en español normativo.

¿Cuál es la forma correcta para abreviar la hora según la RAE?

De acuerdo con la RAE, las horas no tienen abreviatura, sino símbolo, y este es la letra “h” (sin punto). Así, la manera correcta de escribir una hora es:

El avión despegó a las 16:00 h (correcto)

El avión despegó a las 16:00 hs. (incorrecto)

El avión despegó a las 16:00 hrs. (incorrecto)

El símbolo “h” proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI), donde representa la unidad de tiempo hora, igual que “min” para minutos y “s” para segundos.

A diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto final (salvo que coincidan con el final de la oración) y no varían en plural. Por tanto, no es correcto añadir una “s” para indicar más de una hora.

Así, se debe escribir:

La reunión será de 9:00 a 11:00 h (correcto)

La reunión será de 9:00 a 11:00 hs. (incorrecto)

Preguntas frecuentes

1. ¿Se puede escribir “8 hs” en WhatsApp o mensajes?

Sí, es habitual en la comunicación informal y se entiende, pero no es correcto según la RAE. Para textos formales, siempre usar “h”: 8:00 h.

2. ¿Se puede escribir “8:00h” sin espacio?

No. La RAE indica que debe haber un espacio entre la hora y la “h”: 8:00 h.

3. ¿Cómo indicar franjas horarias?

Siempre con el símbolo “h”: 9:00 a 11:00 h, 14:30 a 15:45 h.

4. ¿Se puede usar “hs” o “hrs” en documentos oficiales?

No. Estas formas son incorrectas y deben evitarse en cualquier escrito formal, académico o profesional.