WhatsApp: cómo desactivar la visualización de archivos multimedia para mantener la seguridad
Desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp es una medida que ayuda a evitar filtraciones de información y mantiene los chats limpios y seguros. Los detalles.
WhatsApp es la app de mensajería más usada en el mundo, pero muchas veces los usuarios no saben que la visualización automática de fotos, videos y audios puede ser un riesgo. Además, archivos de origen desconocido podrían contener enlaces maliciosos para el equipo. Los detalles.
WhatsApp: los riesgos de la visualización de archivos multimedia
Controlar qué se descarga en WhatsApp y qué se muestra no solo protege la privacidad, también evita que la galería se llene de contenido no deseado y que los respaldos en la nube se saturen con archivos innecesarios. En tal sentido, hay que tomar precauciones y estar alerta a los mensajes que llegan para no caer en estafas.
La función predeterminada de WhatsApp que permite abrir archivos automáticamente puede facilitar la propagación de virus y estafas digitales. Incluso archivos enviados por contactos confiables podrían haber sido comprometidos sin que se note.
Por otro lado, desactivar la descarga automática ayuda a reducir el consumo de datos móviles y evita que videos pesados se descarguen sin permiso del usuario. Esto es especialmente útil si se usa planes limitados o datos en itinerancia.
Cómo desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: el paso a paso
Para desactivar la visualización de archivos en WhatsApp se debe:
- Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos.
- Ir a ajustes.
- Ingresar en Almacenamiento y datos.
- En Descarga automática de medios, desactivar fotos, audios, videos y documentos según la preferencia como, por ejemplo, datos móviles, wifi e itinerancia.
- Guardar los cambios.
El dato extra para que no aparezcan en la galería es entrar en Ajustes, chats y desactivar visibilidad de archivos multimedia.
Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: consejos de seguridad
Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp es una acción ideal para uso personal y corporativo, tanto en celulares personales como en dispositivos de trabajo, esta medida evita filtraciones de información y mantiene los chats limpios y seguros. Los consejos son los siguientes:
- Revisar los grupos antes de abrir archivos.
- Activar verificación en dos pasos en Ajustes, cuenta.
- Evitar descargar enlaces.
- Eliminar archivos antiguos para liberar espacio y mantener la seguridad.
Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: los beneficios
Desactivar la visualización automática de archivos multimedia en WhatsApp es un cambio sencillo que mejora la experiencia digital, protege la información y permite navegar con tranquilidad. Entre los beneficios se encuentra:
- Más seguridad digital
- Mayor privacidad.
- Ahorro de datos.
- Menos saturación de galería y respaldos.
NA
Comentarios