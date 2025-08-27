WhatsApp: cómo desactivar la visualización de archivos multimedia para mantener la seguridad

WhatsApp es la app de mensajería más usada en el mundo, pero muchas veces los usuarios no saben que la visualización automática de fotos, videos y audios puede ser un riesgo. Además, archivos de origen desconocido podrían contener enlaces maliciosos para el equipo. Los detalles.

WhatsApp: los riesgos de la visualización de archivos multimedia

Controlar qué se descarga en WhatsApp y qué se muestra no solo protege la privacidad, también evita que la galería se llene de contenido no deseado y que los respaldos en la nube se saturen con archivos innecesarios. En tal sentido, hay que tomar precauciones y estar alerta a los mensajes que llegan para no caer en estafas.

La función predeterminada de WhatsApp que permite abrir archivos automáticamente puede facilitar la propagación de virus y estafas digitales. Incluso archivos enviados por contactos confiables podrían haber sido comprometidos sin que se note.

Por otro lado, desactivar la descarga automática ayuda a reducir el consumo de datos móviles y evita que videos pesados se descarguen sin permiso del usuario. Esto es especialmente útil si se usa planes limitados o datos en itinerancia.

Cómo desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: el paso a paso

Para desactivar la visualización de archivos en WhatsApp se debe:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos.

y tocar los tres puntos. Ir a ajustes.

Ingresar en Almacenamiento y datos.

y datos. En Descarga automática de medios, desactivar fotos, audios, videos y documentos según la preferencia como, por ejemplo, datos móviles, wifi e itinerancia.

de medios, desactivar fotos, audios, videos y documentos según la preferencia como, por ejemplo, datos móviles, wifi e itinerancia. Guardar los cambios.

El dato extra para que no aparezcan en la galería es entrar en Ajustes, chats y desactivar visibilidad de archivos multimedia.

Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: consejos de seguridad

Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp es una acción ideal para uso personal y corporativo, tanto en celulares personales como en dispositivos de trabajo, esta medida evita filtraciones de información y mantiene los chats limpios y seguros. Los consejos son los siguientes:

Revisar los grupos antes de abrir archivos.

antes de abrir archivos. Activar verificación en dos pasos en Ajustes, cuenta.

en dos pasos en Ajustes, cuenta. Evitar descargar enlaces.

enlaces. Eliminar archivos antiguos para liberar espacio y mantener la seguridad.

Desactivar la visualización de archivos en WhatsApp: los beneficios

Desactivar la visualización automática de archivos multimedia en WhatsApp es un cambio sencillo que mejora la experiencia digital, protege la información y permite navegar con tranquilidad. Entre los beneficios se encuentra:

Más seguridad digital

Mayor privacidad.

Ahorro de datos.

Menos saturación de galería y respaldos.

