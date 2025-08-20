Nico Figal vive un romance con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Pepe Ochoa reveló ayer en LAM un nuevo romance mediático que promete dar que hablar. El panelista, a través de uno de sus enigmáticos, dio a conocer que la nieta de Susana Giménez estaría comenzando una relación amorosa con un jugador de Boca.

Nico Figal, a los besos con Lucía Celasco: el romance que sorprende a Susana Giménez

Entre las pistas que dio para dar con el nombre de la nueva pareja, describió: «Ella, famosa. Él, famoso»; «Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo»; «No es mediática, pero no la conocemos por su talento»; «Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia»; «Él, tope de gama, jugador de fútbol»; «Ella, modelo».

“Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”, reveló.

Según su información, los primeros rumores surgieron alrededor de hace dos o tres meses: “Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”.

“Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, informó.

Según supo Noticias Argentinas, la flamante nueva pareja se sigue en redes sociales pero no se dejaron “me gusta” en sus fotos.

Quién es Florencia Fernández la expareja de Nico Figal

La periodista Juli Argenta aseguró que este vínculo es la causa de la separación de Figal y Florencia Fernández, ya que el defensor le habría sido infiel a su pareja con una influencer de Chile. Aunque ahora salió a la luz el romance entre el jugador de Boca con la nieta de Susana Giménez

Florencia es licenciada en administración de empresas y una reconocida influencer en el mundo de los saludable, es cocinera y tiene publicados dos libros de recetas. Por lo general en su cuenta de Instagram sube contenido sobre salud, maternidad y estilo de vida. Además, Juli Argento revela que es la dueña de Pertutti, la cadena de restaurantes.

Al momento de la separación Juli Argenta se había comunicado con Florencia y detalló: «Hablé con ella. Ellos subieron fotos hasta las fiestas juntos. Se conocieron porque el papá de ella fue dirigente de Independiente en su momento. Ellos tuvieron varios idas y vueltas. Ellos hace más o menos tres meses que vienen remando la relación, pero lo raro es que pasaron las fiestas juntos. Él en el medio se fue a la costa y trasciende esta imagen”, indicó Juli sobre la foto en la que se lo ve al defensor de Boca Juniors cenando en un restaurante con la creadora de contenido de Chile.

Al parecer el vínculo con la influencer chilena no prosperó y ahora Nico Figal está saliendo con Lucía Celasco la nieta de Susana Giménez.