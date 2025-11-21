Nicolás Cabré habló de la partida de Rufina a Turquía y contó qué le dijo antes del viaje

Nicolás Cabré reveló la charla fundamental que mantuvo con su hija Rufina antes de que emprendiera su viaje a Turquía. Con un tono sincero y casi pedagógico, el actor describió el vínculo que construyeron y la importancia que le da a acompañarla en cada decisión, en una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS.

La frase de Nicolás Cabré que revela su cambio como padre

“Aceptar su decisión es lo único que a mí me importa”, expresó al recordar el momento en el que comprendió que su rol como padre no es marcarle el camino, sino sostenerla en el que ella elija. Luego sintetizó ese aprendizaje en una frase que lo atravesó por completo: “Tenemos que agradecer la posibilidad de darle opciones”.

Cabré reconoció que ese proceso no fue inmediato. Contó que necesitó tomar distancia, pensar y hasta salir a correr —un hábito que usa para ordenar ideas— para asimilar lo que estaba viviendo. En esa pausa, apareció un recuerdo de su mamá, una enseñanza que volvió sin buscarla:

“Descubrí que lo único que no tenía que ser en la vida de Rufina era una piedra”, reveló, convencido de que impedirle avanzar sería el peor error. Su objetivo, remarcó, es acompañarla siempre: “Salga bien, salga mal, guste más o guste menos”.

El actor explicó que jamás quiso convertirse en un freno para su hija. Reiteró que “nunca voy a ser un palo en la rueda”, porque entendió que la libertad también forma y fortalece. Su misión, dijo, es abrir posibilidades, mostrar alternativas y luego respetar la elección final de Rufina, incluso cuando implique desafíos importantes. Ese acuerdo interno transformó por completo su manera de vivir la paternidad.

Nicolás Cabré: “La extraño muchísimo”

Consultado por Maugeri sobre cómo está atravesando esta etapa, Cabré respondió con orgullo. Contó que, aunque los primeros días fueron intensos, su hija está transitando el cambio con una valentía que lo sorprendió.

“Es una aventura importante para una nena de 12 años”, destacó, señalando el esfuerzo de adaptarse a otra cultura, a un colegio nuevo y a un entorno diferente. Para él, la madurez con la que Rufina enfrenta esta etapa es admirable.

En uno de los pasajes más emotivos de la nota, Cabré admitió lo que cualquier padre sentiría ante la distancia:

“La extraño muchísimo”, confesó, sin ocultar la nostalgia que le provoca tenerla lejos. Aun así, dejó claro que prioriza el bienestar emocional de Rufina antes que su propia angustia. Por eso se fijó una regla personal: nunca mostrar tristeza frente a ella.

“Mi hija necesita verme firme, equilibrado, enamorado y sereno. No puedo permitir que piense ‘papá está deprimido’”, explicó. Para él, la imagen de un padre estable es una manera de protegerla. “Ella se tiene que dar vuelta y verme feliz”, insistió. Y cerró con una certeza que lo acompaña desde que comenzó esta etapa: hoy Rufina está en Turquía, pero mañana, como todo en la vida, podría volver a estar cerca.

Finalmente, Cabré también confirmó un dato clave sobre su futuro casamiento con Rocío Pardo. Aunque la China Suárez no estará presente en la ceremonia, Rufina sí asistirá y tendrá un rol central:

“Mi hija me entregará en el altar”, reveló emocionado.