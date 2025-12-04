Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las primeras fotos de la ceremonia íntima

El actor Nicolás Cabré y su pareja, Rocío Pardo, dieron el tan esperado “sí” y se casaron por civil este miércoles, en una ceremonia íntima rodeada de sus seres queridos y de Rufina, la hija que él comparte con Eugenia “China” Suárez.

Las fotos del casamiento civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió las primeras imágenes del momento en que firmaron el acta, sellaron su unión y fueron recibidos con emoción por familiares y amigos a la salida del Registro Civil.

Tal como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas, Rufina tuvo un rol central en la boda, acompañando a su papá en el altar y estando a su lado durante toda la ceremonia.

Para el civil, Rocío Pardo eligió un elegante conjunto sastrero blanco, mientras que Cabré optó por un total white de camisa y pantalón de lino. Rufina, por su parte, llevó un vestido blanco juvenil que acompañó la estética de la celebración.

La unión por civil fue apenas el primer capítulo. Este viernes, Cabré y Pardo celebrarán una megaboda en Córdoba, en una estancia exclusiva del Valle de Punilla, donde reunirán a más invitados para un festejo a gran escala.