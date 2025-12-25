Estado de salud de Christian Petersen: comunicado oficial de su familia tras la internación

En un contexto de profunda preocupación para el mundo de la gastronomía y el espectáculo, la familia de Christian Petersen rompió el silencio este 24 de diciembre 2025 para informar sobre el estado de salud del cocinero.

A través de un comunicado oficial emitido desde San Martín de los Andes (SMA), los allegados de Christian Petersen confirmaron una franca mejoría en su cuadro, el cual se originó hace 10 días durante una expedición de montaña al volcán Lanín.

La salud de Christian Petersen. El origen del cuadro: esfuerzo físico extremo y derivación urgente

Según precisa el documento firmado por la «Flia. Petersen y Cía.», el episodio comenzó durante el intento de Petersen por hacer cumbre en el volcán Lanín. El texto destaca que fue el certero diagnóstico del guía contratado lo que permitió una derivación a tiempo.

Hace diez días, el chef fue trasladado inicialmente al Hospital de Junín presentando un «importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado». Esta situación disparó inicialmente un cuadro preventivo cardiológico, que fue el foco de atención primaria de los profesionales de salud en la zona.

El comunicado oficial de la familia de Christian Petersen, publicado en redes sociales.-

La salud de Christian Petersen. Complicaciones y evolución: de la descompensación a la mejoría

Pese a que en un principio la situación parecía más sencilla, lo vivido en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica. Este diagnóstico, que suele revestir una alta complejidad médica, fue monitoreado de cerca por los equipos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes.

La familia expresó su «profundo agradecimiento» hacia ambas instituciones por la cordialidad y el profesionalismo demostrado para conducir un cuadro clínico que fue escalando en gravedad. Afortunadamente, informaron que la salud de Christian Petersen ha ido evolucionando día a día de manera favorable.

La salud de Christian Petersen: un mensaje de agradecimiento en Navidad

El comunicado cierra con un tono emotivo, sumándose a la jornada festiva de Navidad con un agradecimiento especial por las señales de afecto y la «energía positiva» recibida por parte del público.

En este momento de recuperación, la familia Petersen hizo hincapié en dos pilares fundamentales para transitar el proceso: el respeto y la amorosa valoración de la vida.