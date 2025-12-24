El nuevo dueño de Telefe fue internado de urgencia: se descompensó en Punta del Este por una picadura de avispa

El empresario rosarino Gustavo Scaglione, líder del grupo que adquirió Telefe en octubre pasado, protagonizó un dramático episodio de salud en Uruguay. Mientras se encontraba en una chacra en la zona de José Ignacio, fue picado por avispas, lo que le desencadenó una reacción alérgica severa que obligó a su internación inmediata.

Según el relato del médico Leonardo Falcao, quien brindó asistencia en la policlínica local, el cuadro de Scaglione era crítico al ingresar: llegó al centro de salud inconsciente y con una presión arterial extremadamente baja, compatible con un shock anafiláctico.

Un operativo de reanimación a contrarreloj

El equipo médico debió aplicar de urgencia el protocolo internacional de reanimación para estabilizar al empresario. Tras lograr compensar sus signos vitales, Scaglione fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad hacia el sanatorio Mautone para realizar estudios de mayor profundidad.

La celeridad en la atención inicial fue determinante. Fuentes médicas destacaron que el traslado se realizó de manera segura gracias al equipamiento del vehículo de emergencia, lo que permitió que el paciente arribara al centro de mayor complejidad en condiciones estables.

Fuera de peligro y agradecido

La evolución de Scaglione fue calificada como «positiva» y, afortunadamente, el empresario ya se encuentra fuera de peligro. En un gesto que fue destacado por el personal sanitario, el propio Scaglione regresó ayer a la policlínica de José Ignacio para agradecer personalmente a los médicos que le salvaron la vida.

Actualmente, el dueño del canal líder de la televisión argentina se encuentra acompañado por su hijo en Uruguay, donde completará su recuperación antes de retomar sus actividades empresariales.