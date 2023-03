«No le rompí todo porque soy tranquila»: Camila Homs y una polémica alusión a Rodrigo De Paul

«No le quise romper todo porque soy muy tranquila«, aseguró Camila Homs, dejando entrever que se refería a su expareja Rodrigo De Paul.

La panelista fue pareja del jugador de la Selección Argentina desde la adolescencia. Además tienen dos hijos en común.

Virginia Gallardo fue quien le consultó a Homs si alguna vez pensó en «destrozarle cosas a un ex».

«Yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok te respeto. Chau, mi amor. Vos te lo perdiste», remató Camila, luego de la escandalosa separación de Rodrigo, quien actualmente se encuentra en pareja con Tini Stoessel.

Camila Homs, que es panelista del programa «De qué Signo Sos» que se emite por El Trece, también habló de la posibilidad de tener una pareja abierta. «Yo soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada», señaló.

Camila Homs y un «palito» ¿a Rodrigo De Paul o Charly Benvenutto?

Camila Homs también contó otra situación personal. «Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito», disparó.

«Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible», cerró Camila Homs sin confirmar si se refería a De Paul o Charly Benvenutto, con quien estuvo hasta el último verano.