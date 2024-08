No te pierdas esta serie: «Asesinato para principiantes», la nueva serie que promete ser furor en Netflix

Netflix prepara el desembarco este jueves 1 de agosto de “Asesinato para principiantes”, una serie basada en la exitosa saga literaria juvenil de Holly Jackson, «A Good Girl’s Guide to Murder».

La producción de misterio que contará con 6 episodios está protagonizada por Emma Myers de “Merlina”.

“Asesinato para principiantes”: A qué hora se estrena

La serie “Asesinato para principiantes” se estrena este jueves 1 de agosto desde las 4 de la madrugada de Argentina, al igual que Brasil y Uruguay.

Los horarios de estreno en Latinoamérica:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 01:00 AM

Colombia, Perú y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM

De qué trata la serie “Asesinato para principiantes”

La historia sigue a Pip, una adolescente curiosa y amante de los misterios, que vive en un pequeño pueblo donde un asesinato sin resolver ha marcado a la comunidad. Cuando una nueva evidencia surge, Pip decide investigar por su cuenta y demostrar que el acusado no es el verdadero culpable.

«Asesinato para principiantes» es una serie de misterio juvenil que combina intriga, amistad y una protagonista carismática.