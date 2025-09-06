En sus redes sociales, Flow compartió un nuevo vistazo de «Yiya«, la nueva serie que narra la historia de Yiya Murano, recordada como la primera asesina serial argentina. La producción, realizada en conjunto con Kuarzo e Idealismo Contenido, promete combinar drama y suspenso para revisitar uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina. Los detalles.

Nuevo adelanto de «Yiya»: la serie sobre la primera asesina serial argentina

A 46 años de los asesinatos de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini, la historia de Yiya Murano vuelve a estar en pantalla, no sólo con esta serie sino con una película y el documental que acompaña el lanzamiento de la ficción.

La serie relata la historia de Yiya, la primera asesina en serie de Argentina, condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. Con un relato que promete atrapar al espectador, la ficción buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que marcó un antes y un después en la historia criminal argentina.

La serie estará compuesta por cinco episodios, concebidos con una narrativa ágil que busca sostener la tensión y el interés a lo largo de toda la historia. Cada capítulo recorrerá distintos momentos clave del caso, combinando recursos de ficción con una minuciosa reconstrucción de los hechos.

Además, la propuesta se completará con un especial en formato documental, que se estrenará en simultáneo y ofrecerá una mirada más profunda sobre la figura de Yiya Murano y el impacto que tuvieron sus crímenes en la sociedad argentina.

El elenco está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores. «Yiya» está dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca.

La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.